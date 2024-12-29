台江村廟論壇倡議流域公共治理 營造青銀共居好生活未來

第16屆台江重回村廟論壇今在台南市台江文化中心舉行，發表台江文化路徑、歷史現場微型公共藝術行動案例，倡議建構台江流域公共治理平台，老中青少4代共同參與，希望營造青銀共居好生活的未來，開創台南市新經驗。

副市長趙卿惠說，台江流域社群推動公共治理，從區域治理著手，這是跨域整合的希望路徑，公私部門不再只是討論個案，而是有整體區域治理思維，可說是善事的總合行動。看到台南女中及瀛海高中青年關心公共事務，也來參與公共事務討論，目的要讓家鄉更好，未來希望台江公共治理體系的推動經驗，推展到其他地方，共同展開公共治理行動。

今天論壇活動有80餘人參加，台南社大台江分校表示，這是首度促成社區、學界、水利署、文化部、台江國家公園、南市府，一起與台江流域社群共同討論「公共治理體系」營造的可能性。重回村廟以「回家，台江好生活」為願景，倡議建構台江流域公共治理體系，推動區域治理，營造台江南科文化生活圈。

崑山科大空設系學生發表青年社會實踐方案，以及台江分校教師跨域教學行動，共同推展台江歷史現場再造，倡議營造台江青銀共居「好生活」環境。淡江大學教授黃瑞茂演講「淡水好生活的地方實踐策略」，提供台江發展公共治理行動參考借鏡。教師社群並分享環境治理、社會溝通到公共治理的經驗分享。

水利署組長李榮富表示，水利署與台江流域社群合作多年，推動台江流域公共治理平台是是可行路徑，水利署願意與台江共同合作，再往前走一步，為未來共同努力。

成大教授張學聖指出，台江流域公共治理體系願景有前瞻性，他支持治理平台的設立，具有前瞻性，也會鼓勵學生一起來參與公共治理行動。崑山科大老師許家碩建議，台江到南科生活圈的區域治理，可以沿著北外環發展輕軌，促進生活圈連結。