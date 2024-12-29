台南400城市食力 4大名廚席開488桌壓軸登場

2024台南400系列活動中，觀旅局以「台南400城市食力」為主軸，規畫「台南400宴」作為壓軸活動，席開400桌，開放預訂即被秒殺一空，再追加到488桌，今中午在大台南會展中心「開桌」，市長黃偉哲也親自出席，強調台南美食踩雷率最低、喜愛率最高。

黃偉哲表示，2024台南400進入最後倒數，舉辦台南400宴做部分美食的總結，此次的400宴從9月份就開始宣傳，同時巡迴全市各個行政區，也舉辦許多美食介紹，今天則是一個完美的句點，並邀請市民共同欣賞4大名廚的辦桌，體驗台南的辦桌文化。

他也強調，「自己每一道料理都很喜歡，沒有不喜歡的」，相信民眾到台南品嘗美食，一定是「踩壘率最低、喜愛率最高」。現場許多民眾品嘗後也都豎起大拇指直呼，「好吃！」。

觀旅局表示，此次台南400宴邀請4大知名人氣總鋪師，包含阿勇師汪義勇、施家班施宗榮、洪廚喜宴洪俊男、宏珍宴席郭育宏等聯手操刀，邀請荷蘭美聲歌手馬丁・賀肯斯與南藝大箏樂團聯合演出，讓民眾吃美食、聽美聲。