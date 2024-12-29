雲林推出多種風味鵝產品 冬補改吃「薑母鵝」更具風味

雲林縣國內養鵝重鎮，年產約160隻佔全國總產量4成，中華民國水禽產業促進發展協會今天在古坑綠色隧道舉辦「鵝時好味野餐日」親子迎春，促銷國產鵝肉，並備1千份薑母鵝呷免驚，協會理事長吳祥斌表示，目前鵝肉價格平穩，肉質佳，正是賞味最佳期。

吳祥斌指出，全國每年養鵝總量約400萬隻，雲林就占4成，約160萬隻，隨著飼養技術提升，加上農業部去年起推動「禽舍改建計畫」，協助業者全面改善環境，現已大幅降低禽流感發生率，且飼養進入AI化，透過自動化溫控，養出肉質肥美鵝肉，現鵝肉每台斤69元左右，價格平穩，正是吃鵝肉最佳時機。

水禽協會今天在古坑綠色隧道舉辦推廣活動，除茶鵝及各種鵝肉品嘗，還推出1000份的新款薑母鵝讓民眾嘗鮮，吸引大批民眾試吃，並再超低特惠價買回家迎春享用。

吳祥斌說，現在小家庭多，鵝太大隻吃不完，且民眾消費習慣改變，不同的人喜歡吃的部位不同，所以為迎合消費市場需求，業者也透過分切加工，採取多角化的銷售模式，可讓消費者選購愛吃的部位，提高購買意願，消費族群年年擴大。

他說，鵝產品不斷增加，各種伴手禮年節自用送禮皆適宜，尤其比橄欖油更耐高溫且營養價值極高的鵝油，近年新上市更受歡迎，鵝肉是公認高營養價值的禽肉，冬天進補改吃「薑母鵝」，別有一番風味。