嘉義市跨年晚會16組卡司開唱 場外重現體育場夜市
嘉義市政府將於市立體育場舉辦跨年晚會，邀請金鐘獎金牌主持人陳漢典搭擋校園人氣主持人木木超有趣組合，並由金曲樂團滅火器樂團Fire EX. 與大家一起狂歡到2024最後一刻；16組超強卡司在嘉義市立體育場熱力開唱，場外有美食市集、超人氣特色胖卡等重現嘉義人記憶中的體育場夜市。
今年「迎接2025全嘉藝起來跨年晚會」卡司陣容齊聚，包括OPENsi、潘宇謙、孫肇谷、翁鈺鈞、沈文程、FEnix、廖士賢、邱軍、安妮塔克、翊太樂團及Am Band等輪番熱唱，還有亞洲百大DJ「妖嬌」、「築夢者」舞團街舞表演；倒數進入2025年後，將由「脆樂團」、「Boom！怪物星人」壓軸登場。
市府表示，今年跨年對嘉義市別具意義，迎接2025年同時，也迎來嘉義市建城320+1。邀請大家「來嘉，回家」，共同喜迎新年的好時光。
12月31日下午5點起，體育場外將集結80個店家，沿體育路設置美食市集，當天下午進行道路管制。去年首度辦理體育場夜市重現，跨年夜吸引爆滿民眾夜市有如沙丁魚般，今年將延續夜市盛況。
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