蔬菜貴森森？雲林好心菜頭田採免驚 千人拔出好采頭

今年受接連颱風影響，蔬果價格居高不下，雲林縣議員林岳璋和雲林縣宏宇關懷協會號召栽種8分地的白蘿蔔，經50多天細心照顧，今天開放給民眾免費採摘，還有現做菜頭糕呷免驚，吸引1千多人齊聚拔蘿蔔，場面壯觀也為年節帶來喜氣。

今天陽光露臉，斗六市台一丁線公路旁，停滿車潮，放眼一看農田擠滿人潮，上千人把握好天氣一早扶老攜幼蹲地拔蘿蔔，一袋一袋往外送，這可不是農民大採收，而是一場春節愛心大行動。

今天拔蘿蔔做愛心8分田由雲林縣宏宇關懷協會理事長張宏銘約兩個前帶領友人一起栽種，由於今年受接連颱風影響，目前各類蔬菜價仍居高不下，今天開放採摘，吸引滿園民眾攜家帶眷來體驗拔蘿蔔樂趣。

林岳璋說，好彩頭拔蘿蔔迎新年公益今年第4年，白蘿蔔是冬季當令蔬菜，營養又好吃，又是春節製作菜頭粿的原料，還可曬乾做菜脯，很受歡迎，今天每人限量採15台斤，超過部分採自由樂捐，再轉贈給小天使協會，幫助更多弱勢孩子。