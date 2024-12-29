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台南肢體障礙占身心障3成 善心企業捐復康巴士助通行

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
煒鑫實業有限公司今在台南善化捐贈復康巴士給市府社會局，由市長黃偉哲（中）出席捐贈儀式，並頒發感謝狀表揚。圖／南市府提供
煒鑫實業有限公司今在台南善化捐贈復康巴士給市府社會局，由市長黃偉哲（中）出席捐贈儀式，並頒發感謝狀表揚。圖／南市府提供

台南身心障礙人口數截至今年11月底，共計達10萬945人，其中肢體障礙占身心障人數3成，許多身障朋友需要交通接送協助，為響應政府照顧弱勢優先的理念，有善心企業今在善化捐復康巴士，由市長黃偉哲接受致贈，並頒發感謝狀表揚。

黃偉哲表示，感謝煒鑫實業有限公司無私回饋社會大眾的善舉，透過與市府攜手合作、公私協力，捐贈復康巴士協助照顧身障朋友；公部門資源有限，能夠有民間團體的資源挹注，共同完善身障福利服務，相信能讓大台南更加美好宜居。

社會局說明，全市身心障礙人口數目前共計10萬945人，其中，肢體障礙人數共達2萬9682人，占身心障人數約3成，許多身障朋友都需仰賴交通接送協助，而台南目前共有155輛小型復康巴士、1輛中型復康巴士，每年平均可提供25萬趟次以上服務。

社會局表示，許多復康巴士由民間企業、團體或市民個人所捐贈，市府也將捐贈車輛使用在汰換年限已超過10年以上的老舊復康巴士，保障使用民眾行車安全，也希望藉此號召更多善心人士及企業團體齊心投入社會公益。

據了解，煒鑫實業有限公司以防水工程起家，董事長胡水松今年度也曾捐贈南市消防局第四大隊善化消防分隊80萬元物資機具器材，該業者以秉持取之社會、用之社會理念，近年持續回饋社會公益。

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