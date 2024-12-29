台積電發酵 肯德基進駐嘉縣朴子市明開幕
隨著台積電進駐嘉義，看好未來商機，速食店家肯德基於朴子市南通路設立朴子店，並於明天開幕，開幕期間推出朴子店專屬優惠，與位於文化南路的麥當勞相距不遠，朴子市速食店不再只有一家選擇。
台積電預計在嘉義科學園區設二座先進封裝廠，帶動周邊鄉鎮市太保市、鹿草鄉、朴子市地方發展，尤其原本人口聚集密度高的朴子市，不少商家看好未來商機，紛紛進駐搶灘，最明顯的是NET服飾已於今年12月20日在文化北路開幕，如今速食店家肯德基也將在明天正式開幕。另外在朴子轉運站附近也有新的商家整理中，據悉有可能是家樂福超市進駐。
朴子市文化里長楊石旭說，朴子市人口聚集、生活機能健全，吸引周邊東石、義竹、鹿草、太保、甚至雲林縣水林鄉等消費人口，加上台積電進駐後將再帶動新的商機。
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