台積電發酵 肯德基進駐嘉縣朴子市明開幕

隨著台積電進駐嘉義，看好未來商機，速食店家肯德基於朴子市南通路設立朴子店，並於明天開幕，開幕期間推出朴子店專屬優惠，與位於文化南路的麥當勞相距不遠，朴子市速食店不再只有一家選擇。

台積電預計在嘉義科學園區設二座先進封裝廠，帶動周邊鄉鎮市太保市、鹿草鄉、朴子市地方發展，尤其原本人口聚集密度高的朴子市，不少商家看好未來商機，紛紛進駐搶灘，最明顯的是NET服飾已於今年12月20日在文化北路開幕，如今速食店家肯德基也將在明天正式開幕。另外在朴子轉運站附近也有新的商家整理中，據悉有可能是家樂福超市進駐。