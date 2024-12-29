老偶師重返百年老舞台演古劇 大復戲院演出文化和感動

雲林縣北港鎮歷史最久的「北港座」大復戲院整修後，最近委由黃世志木偶劇團營運，因早年有不少偶團駐演風靡一時，為復刻古早的「內台布袋戲」，今天特邀請81歲偶師簡宗利重返戲院首演開幕，「好像又和師父合演！」舊戲園風華重現台上台下都感動。

大復戲院創立於1927年，是北港首家戲院，日治時期稱為「北港座」，早年電影業尚不發達，除電影之外，演出以新劇（話劇、本土舞台劇）、歌仔戲及布袋戲為主，隨著電影產業沒落，1981年正式歇業。

由於大復戲院具有深遠的歷史背景，扮演早年北港重要的演藝文化角色，2020年內部修建復，保持戲台與觀眾席之外，作為活動展館，多角經營但營運狀況不佳，使用率不高，為活化戲院，最近委由黃世志木偶劇團進駐營運，期能找回戲院風華。

黃世志指出，早期二二八事件戒嚴時期，約在50年代政府一度限制集會，所以一些「外台演出」的野台戲被禁演，所以布袋戲班為求生存，紛紛走「內台」，也造就了「內台布袋戲」風潮。

黃世志說，早年沒有電影，布袋戲和歌仔戲是地方戲曲娛樂的主流，可謂「百家爭鳴」年代，走進戲院的劇團，不論來自北中南，戲棚不斷擴大，戲偶尺寸加大，連劇碼也更進化，以吸引觀眾，因此孕育了金光戲誕生。

大復戲院早年有不少戲團長期駐演，為找回當年「戲魂」，黃世志找到當年曾在大復戲院駐演多時的大師鄭壹雄嫡傳弟子簡宗利，即日起到元旦開演早年熱門戲碼「南北風雲仇」，讓民眾有機會回味舊戲園賞戲的「古早味」戲劇魅力。

簡宗利說，小時候曾跟隨著師傅到大復戲院演出，「故地重遊」感觸特別深，尤其演出老師的成名作品，像回到以前內台戲一般的真的好感動。

首演也引來不少老粉絲，蔡姓耆老說，小時愛看布袋戲，外台戲禁演後，大廟會才會得到，到戲院看要買票，為了省錢，只好躲在戲院外用聽的也過癮，老舞台重現，憶起舊時光很感心。