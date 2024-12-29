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雲林2025元旦升旗移師土庫 張麗善邀大家歡喜迎新年

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣明年元旦升旗移師土庫鎮的土庫商工，參加升旗的民眾可獲得元旦毛巾，數量有限送完為止。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣明年元旦升旗移師土庫鎮的土庫商工，參加升旗的民眾可獲得元旦毛巾，數量有限送完為止。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣2025年1月1日元旦升旗將從斗六市移師到土庫鎮舉行，當天上午7時30分在土庫商工操場舉行元旦升旗，屆時有雲林儀隊最具代表性的土商儀隊表演，土庫鎮公所也規畫引領遊土庫老鎮，並有元旦毛巾等紀念品，雲林縣長張麗善歡迎大家參加升旗，迎接2025到來。

土庫鎮長陳特凱指出，元旦升旗移師土庫，全鎮均以歡欣、辦喜事的心情，準備明年元旦升旗典禮，土庫有豐富宗教文化的順天宮及鴨肉麵線等各項古早味美食與特色產業，是個充滿文化的經典老鎮，歡迎大家來參加升旗，享受土庫悠閒慢活好時光。

陳特凱表示，2025元旦升旗由頗負扇弄名的土庫商工樂儀隊及雲揚社區童軍團超過百位學子列隊進場，並帶領唱國歌，展現青春朝氣，為新年揭開序幕，隨後由土庫鎮石廟社區發展協會石廟樂齡學苑、土商熱舞社、土庫國小舞龍隊及知名尚烏樂團接力演出，展現新年熱鬧喜慶。

升旗結束，規畫「水岸步道元旦健走」，並在土庫順天宮前劃設紅線，讓民眾象徵性跨越紅線，寓意邁向嶄新一年，鼓勵民眾以健康的第一步迎接新挑戰。當天也會邀集元旦出生的民眾共同慶生，並獲贈限量版客製生日禮品。

當天還贈送2025年運動毛巾及摸彩，縣府也發放一元復始祝福卡以及土庫好COOL商圈50元兌換券可折抵消費，雲林縣長張麗善歡迎大家一起來升旗共迎新年。

元旦升旗 雲林

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