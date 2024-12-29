斗六茂谷柑雖減產 今年品質好

雲林縣斗六市盛產茂谷柑，受氣候影響，今年減產約2成，又因入冬冷度不足轉色較慢，下周才進入盛產，斗六市公所1月11、12日在膨鼠森林公園舉辦「茂谷柑節暨年貨市集」推廣展售；台南市環保局自產「尚好肥」助農友提高收成。

斗六市長林聖爵表示，斗六市茂谷柑種植面積約109公頃，總產量約2500噸，甜度約在13至15度，因農民管理技術佳，斗六茂谷柑甜中帶有果酸，風味獨特，每年春節在市場上很受歡迎。

果農朱清輝表示，今年雖略減產，反讓果實吸收充足養分，「品質很好」，預計下周進入盛產期，農曆年前正是品嘗的最佳時刻。

「斗六茂谷柑節暨年貨市集」有斗六茂谷柑與年貨展售、精采表演、豐富摸彩品、親子魷魚遊戲、手作及闖關活動，以及新興宮媽祖新春祈福躦轎腳等活動，另憑5張未開獎紙本或雲端發票可兌換1幅「福贈春聯」公益活動。

台南市環保局回收廚餘生產「尚好肥」，與農友合作推廣友善農業，昨天上百名親子體驗採收玉米筍，環保局長許仁澤表示，今年接連颱風來襲，農作物生長受到挑戰，此次玉米筍的收成更顯珍貴。

台南市每年廚餘回收量約2萬噸，約一半賣給養豬戶、一半生產「尚好肥」，「尚好肥」年產約1500公噸 ，因氮含量較高，特別適合葉菜類植物，也可讓花草園藝等生長更良好。