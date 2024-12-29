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台南楠西梅嶺迎首波梅花綻放 啟動交管

聯合報／ 記者周宗禎尤聰光／連線報導
冷氣團南下，台南楠西區梅嶺迎來第一波梅花綻放。圖／讀者提供
冷氣團南下，台南楠西區梅嶺迎來第一波梅花綻放。圖／讀者提供

冷氣團來襲，台南楠西梅嶺第一波梅花陸續綻放，台東賞梅景點包括海端鄉新武、延平鄉鸞山、太麻里鄉金針山及大武鄉山豬窟等，預估元旦過後到春節前，有機會看到梅花盛放。

楠西區灣丘里的梅嶺，5、6月時桐花鋪滿一地，冬季則不可錯過梅花的千百姿態，目前第一波梅花已開始綻放，警方昨啟動交通疏導並管制禁止大貨車進入。賞梅期間，梅嶺風景區聯外道路（南188線）自台3線水庫路路口往梅嶺方向，禁止甲類大客車及各類大貨車進入。二層坪環線產業道路若因賞梅車流過多，停車空間飽和，將啟動車輛逆時針方向單行道管制。

氣溫下降，台東各賞梅景點的梅花也陸續盛開。台東賞梅景點中，以鸞山最有名，栽種面積約200公頃，每到12月至1月分，梅花開滿枝頭，山區宛如覆蓋白雪，美不勝收。

「有梅樹開花了，小開心」劉姓遊客說，鸞山地區的梅花今年還沒有全開，但有幾棵等不及綻放了。當地梅農說，首波冷氣團報到，但可能水氣還不足，多數含苞待放，「明年元旦過後到春節前，應有機會看到梅花盛開」。

另台南左鎮二寮是全台最低海拔觀賞日出景點，許多遊客上山迎接新年曙光，警方提醒，交通管制自明年元旦凌晨0時起至上午8點，涵蓋左鎮及龍崎區多處主要道路。

景點 梅花 賞梅

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