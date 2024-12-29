台版鐵達尼拆光 台南海岸危機解除

因凱米颱風擱淺在台南黃金海岸的多哥籍貨輪，被稱為台版鐵達尼號暴紅，船體破損有漏油問題憂汙染海洋，歷經約5個月努力，終於在日前全部拆除，南市環保局表示，等廠商報完工後，進行最後環境清理，避免有雜物，暫時還不能進入，但會用最快速度開放。

立委林俊憲表示，今年7月凱米颱風後，多哥籍貨輪擱淺黃金海岸，因船長宣布棄船，船東也未出面積極處理，他多次邀集航港局、海保署、海巡署以及市府等單位來會勘，要求交通部盡速用公權力介入處理，先拆除船隻，再向船東代位求償。

最終拆除工程在11月7日啟動，施工團隊克服了海上作業的各種挑戰，包括因天候變化造成的安全考量，以及如何在不進一步破壞環境的前提下，日前完成移除擱淺船隻，化解對周邊海域及生態環境影響與威脅。

台版鐵達尼號擱淺近半年來，讓黃金海岸成為熱門觀光景點，引起保留與拆除的正反論戰，有議員認為可以保留發展觀光，但因船隻隨時有傾倒危險，且山陀兒颱風強風一度吹得船隻轉向，恐有漏油汙染危及養蚵水質之虞，最後決定拆除。

台南市府說，已向中央建議要加強貨輪管理，避免颱風再發生貨輪擱淺海岸，造成地方困擾，同時也要推動相關法律修訂，杜絕船東不負責任的情況，確保環境永續與生態安全。