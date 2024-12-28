南瀛草地音樂會今晚5萬人嗨翻 台南跨年韓流巨星陪倒數

台南跨年「南瀛草地音樂會」今晚在新營南瀛綠都心公園登場，吸引5萬人次參與。八三夭、高爾宣、張秀卿等11組藝人輪番演出，氣氛高潮迭起。市長黃偉哲現場感謝藝人及民眾熱情參與，並邀約明年再相見。

黃偉哲表示，雖然天氣寒冷，但現場熱情滿溢，音樂會帶來多元精彩的表演，充分滿足市民期待。他同時提到，台灣棒球隊在世界棒球12強賽奪冠的榮耀，感謝英雄們帶來的感動，並對幕後教練團致謝。

特別嘉賓林岳平教練現身活動，與民眾分享棒球奪冠的喜悅，並預祝大家新年心想事成。

今晚的音樂會由女團ELL&s熱舞開場，77Ke柯棨棋用音樂構築迷人世界，荷蘭美聲歌手馬丁·賀肯斯演唱經典歌曲，樂壇新人陳泳希則以獨特嗓音征服全場。隨後，Sam Lin用創作魅力點燃氣氛，陳忻玥與李杰明合作單曲展現爆發力歌聲。兩位千禧音樂人王ADEN與PIZZALI默契演出，創作歌手高爾宣的經典作品更是讓全場陶醉。

壓軸登場的八三夭「愛了愛了」、「我不想改變世界 我只想被世界改變」、「致青春」連續6首熱血歌曲引爆全場，觀眾安可聲不斷。

後台也熱鬧非凡，市府準備台南特色小吃如米糕、白河無皮鴨脖子等，讓藝人和工作團隊大讚市府的貼心安排。

壓軸的500架無人機以「新春賀詞-蛇宓隆發」與「台灣尚勇」等讓在場民眾驚喜連連。