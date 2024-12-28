環境部長彭啟明下鄉雲林考察 盼複製循環經濟成功經驗到全台
環境部長彭啟明到雲林展開為期2天下鄉考察，了解雲林垃圾、生廚餘、農業廢棄物、醫療廢棄物等處理及循環再利用的狀況，對雲林生廚餘及垃圾燃料化刮目相看，希望複製成功經驗到全台，針對雲林縣提案將林內焚化爐轉型中區木質資材處理中心，他回應環境部會全力支持。
彭啟明今下午到大埔社區參觀，隨後到古坑鄉公所慰勞去年防疫登革熱疫情有功的清潔隊員，雲林縣環保局長張喬維也頒發防疫績優團體獎勵金感謝辛苦的防疫人員，去年古坑鄉爆發登革熱疫情，本土確診病例逾700例，地方配合縣府落實防疫措施，今年至今無本土病例發生。
古坑鄉因位於山區，清潔對車輛耗損嚴重，甚至曾發生車輛摔下山底，立委劉建國、雲林縣環保局向環境部爭取補助，今3輛環保車輛交車，古坑鄉長林慧如表示，古坑鄉一定會善用3輛環保車輛。
劉建國表示，古坑鄉占地寬廣，環境部補助購置3輛環保車輛，對古坑鄉是很大的鼓勵，近年古坑鄉在環境清潔表現亮眼，希望環境部長未來能多給予支持，另外，現在循環再利用技術進步，農業廢棄物甚至能變成紡織材料，古坑鄉農業廢棄物產生量多，建議環境部可將其作為循環再利用示範點。
彭啟明表示，雲林縣將廚餘再利用做成肥料，做得很好，垃圾燃料化也有很好成果，成功經驗可以複製到其他縣市，如果全台灣都能像雲林這樣執行環保政策，環境部就不用那麼辛苦了。
針對地方關心的農業廢棄物處理問題，彭啟明表示，循環經濟是環境部在明年度會大力推動的內容，目前正在跟農業部一起討論當中，因為農業如果沒有好好處理這些廢棄物，就會變成一般廢棄物，雲林縣環保局提出將林內焚化爐轉型中區木質資材處理中心，環境部會大力支持。
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