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彭啓明訪視雲林大埔社區 期勉成為零廢棄小鎮

中央社／ 雲林縣28日電

雲林縣古坑鄉大埔社區發展協會今年獲國家環境教育獎殊榮，環境部彭啓明今天到大埔社區訪視，他期勉朝向低碳、負碳，甚至是零廢棄小鎮努力，成為全台示範區。

彭啓明下午在環境部環境管理署長顏旭明、雲林縣政府環保局長張喬維、古坑鄉大埔社區發展協會理事長張和賢等人陪同下，訪視社區的生態教育園區等地，現場由協會總幹事許文碩導覽解說社區特色。

彭啓明向中央社記者表示，大埔社區也獲得環境部低碳永續家園「銀級獎」社區，今天訪視發現社區居民凝聚力強大，結合在地產業特色，發展出優質的環境教育場合，令人敬佩。

彭啓明指出，當地可以做得更好，希望朝向低碳、負碳，甚至是零廢棄的小鎮努力，大埔社區絕對有實力，未來環境部會給予協助，成為雲林縣很重要的特色社區，並擴大到全台。

彭啓明致詞表示，期許大埔社區朝零廢棄小鎮努力，成為全台示範區；訪視後內心滿滿感動，大埔社區在原有的基礎上，未來可以做得更好，有任何需求可向中央尋求協助，當地未來就是環境部的「樁腳」，大家一起努力朝目標邁進。

雲林縣政府表示，大埔社區發展協會營造「生活、生產、生態」共存理念，多年積極推動社區經濟及環境教育，透過舉辦竹筍節及各項節慶活動，推廣社區文化及產業，並就地取材方式開發出DIY體驗課程，同時設計四季環境教育教案，推廣低碳永續旅遊。

縣府指出，當地成立「筍友部落」推動竹藝的傳承和再活化，並打造生態教育園區、建立生態綠網，針對台灣南海溪蟹及螢火蟲復育，成果卓著。

隨後，彭啓明、顏旭明等人前往古坑鄉清潔隊，慰勞清潔隊人員並致贈禮品。

大埔 彭啓明 環境部

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