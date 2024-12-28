全台唯一！台南北門井子腳2.5公尺鹽雕「鹽王爺」亮相
台南市北門區井仔腳興安宮供奉全台唯一「鹽王爺紀府千歲」，已守護井仔腳鹽田和當地子孫長達206年，廟方打造全台最大鹽雕「鹽王爺」，高達2.5公尺，今天揭幕亮相。
興安宮管理委員會表示，鹽象徵消災解厄、袪瘟除煞，鹽王爺的故事見證了井仔腳鹽田的歷史與文化傳承。今天揭幕的作品是由藝術家楊逸大師打造的全台最大鹽雕「鹽王爺」，高達2.5公尺，展現鹽王爺守護在地的精神與造福地方的象徵。
興安宮主委尤益欽指出，井仔腳瓦盤鹽田擁有世界百大奇景的夕陽美景、冬季候鳥黑腹燕鷗，以及百年曬鹽工法，並生產遠近馳名的天日鹽和特色鹽料理。這裡同時保存了如何在無冰箱時代保存魚類的文史紀錄，是一個結合宗教、觀光與文化的生態旅遊勝地。
台南市民政局長姜淋煌受邀主持揭幕儀式，雲嘉南濱海國家風景區管理處秘書吳宗青、北門里長侯明順，以及多個產業文化觀光協會、文創公司和興安宮友宮等共襄盛舉，邀請遊客前來井仔腳，欣賞鹽田風光、品味特色小吃，體驗宗教文化與自然生態的融合之美。
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