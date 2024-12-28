全台唯一！台南北門井子腳2.5公尺鹽雕「鹽王爺」亮相

台南市北門區井仔腳興安宮供奉全台唯一「鹽王爺紀府千歲」，已守護井仔腳鹽田和當地子孫長達206年，廟方打造全台最大鹽雕「鹽王爺」，高達2.5公尺，今天揭幕亮相。

興安宮管理委員會表示，鹽象徵消災解厄、袪瘟除煞，鹽王爺的故事見證了井仔腳鹽田的歷史與文化傳承。今天揭幕的作品是由藝術家楊逸大師打造的全台最大鹽雕「鹽王爺」，高達2.5公尺，展現鹽王爺守護在地的精神與造福地方的象徵。

興安宮主委尤益欽指出，井仔腳瓦盤鹽田擁有世界百大奇景的夕陽美景、冬季候鳥黑腹燕鷗，以及百年曬鹽工法，並生產遠近馳名的天日鹽和特色鹽料理。這裡同時保存了如何在無冰箱時代保存魚類的文史紀錄，是一個結合宗教、觀光與文化的生態旅遊勝地。