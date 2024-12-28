全台最大尊鹽雕「鹽王爺」 台南北門興安宮揭幕

號稱全台最大尊、高約2.5公尺鹽雕「鹽王爺」，今天在台南市北門區興安宮揭幕，將守護井仔腳鹽田及後代子孫。

北門區井仔腳興安宮舉辦鹽雕「鹽王爺紀府千歲」揭幕儀式；井仔腳瓦盤鹽田興安宮紀府千歲就是「鹽王爺」，在北門鹽田已有206年歷史。

台南市政府民政局表示，這尊鹽雕「鹽王爺」號稱全台最大尊，由藝術家楊逸打造，讓人感受鹽王爺對當地的庇佑造福。興安宮指出，鹽具有消災解厄、袪瘟除煞功能，紀府千歲守護著井仔腳鹽田。

興安宮位於北門井仔腳瓦盤鹽田旁，主祀紀府千歲，多年來是台南鹽份地帶重要信仰中心之一；廟宇規模不大，約於1980年代修建落成啟用，有助於觀光客體驗當地歷史文化。

當地還是冬季候鳥黑腹燕鷗重要棲地，更有世界百大奇景夕陽、以人工曬鹽產出的天日鹽、特色小吃、百年曬鹽方式及保存魚的文史紀錄等特色。