臺南市傳統藝術中心第一期工程預計116年竣工

照片為模擬圖，取自臺南市政府

臺南市傳統藝術中心第一期工程動土典禮暨臺南市政府與國立臺南藝術大學MOU簽署儀式27日舉行，臺南市長黃偉哲親自出席，與現場貴賓共同敲錘動土，祈求工程順利完成。

黃偉哲市長表示，首先感謝天仁工商董事會將校地捐贈予公部門，在經歷六年的清算程序之後，終於完成校地移交動土，南市府將進行周全規劃，充分活化利用天仁工商舊校舍的空間，為這塊土地注入更多價值。未來，該區將設置南市傳統藝術中心、地方活動中心及全民運動中心，成為台南市的重要文化傳承基地和市民的休閒好去處。

文化局文資處指出，位於臺南學甲區的私立天仁高級工商職業學校，由學甲當地實業家龔聯禎所捐資，於民國47年創立，後因少子化於104年停招，該校校地於112年捐贈臺南市政府，並由市府規劃建置「臺南市傳統藝術中心」。

目前規劃原「教學大樓」作為傳習課程空間、「三連館」規劃為辦公空間及圖書閱覽室、「綜合大樓」規劃為展演及典藏展示空間、「汽車實習工廠（歷史建築原學甲公學校校舍）」及籃球場規劃為「南區文資建材銀行」。

而此次臺南市政府與國立臺南藝術大學簽署的合作備忘錄，將以「臺南市傳統藝術中心」為合作實踐平臺，預計推展「推動傳統藝術及文化資產保存技術扎根與傳習人才培育」、「推展文化平權彌平城鄉落差」、「建構傳統藝術及文化資產保存技術保存研究整合」、「塑造臺南傳統藝術及文化資產保存技術軟實力」、「攜手展開國際交流」。另外，也將積極爭取文資局支持以「臺南市傳統藝術中心」做為南區基地及爭取在此設置南區文資建材銀行。

文資處指出，除動土的第一期工程執行外，亦將同步著手進行各項計畫，第二期工程（三連館、綜合大樓、實習工廠及全區景觀整建）也將持續向中央各單位積極爭取計畫經費補助，期許在各方合作下，將臺南打造成為臺灣傳藝文化傳承的核心。本次開工之第一期工程範圍為「教學大樓」，整修工期為540工作天，預計於116年竣工。

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