嘉縣首屆厚德獎得主公布 翁岳生、林懷民、李家維獲獎

中央研究院前院長翁啟惠創辦清新閣文化藝術基金會，今年首次籌辦第1屆「厚德獎」，司法院前院長翁岳生、雲門舞集創辦人林懷民、辜嚴倬雲植物保種中心執行長李家維獲獎，縣長翁章梁今受邀至縣定古蹟翁清江宅參加頒獎典禮，肯定益利社會卓越貢獻。

第1屆全國厚德獎徵選由文化部及嘉義縣政府指導，清新閣文化藝術基金會主辦，義竹鄉公所協辦，共獲得27名推薦人選，經評選委員會決議最終選出3人，國立故宮博物院院長蕭宗煌院長、嘉義縣長翁章梁受邀擔任頒獎人，頒發得獎證書、獎座及獎金15萬元。

基金會介紹，司法院前院長翁岳生1932年生，嘉義縣義竹鄉人，服務司法、學術界40餘年，以先父之名義捐資成立翁元章文教基金會，弘揚法治、獎助及推展法治教育，是「公法領航者」；另以先父開設濟世救人之中藥房「存德堂」為名，捐獻祖厝給義竹鄉公所。

雲門舞集創辦人林懷民1947年生，嘉義縣新港鄉人，以本土素材與傳統美學入舞，透過免費戶外公演，鼓舞民眾熱愛本土情操，帶動當代劇場勃發，藝術成就享譽國際；另將先祖開泰醫師濟世診所與祖厝「培桂堂」捐給社會，經指定為縣定古蹟開放參觀。

辜嚴倬雲植物保種中心執行長李家維1953年生，台灣澎湖人，培育三萬多種的活體物種資源，是全球最豐富的植物蒐藏，充分發揮科學專業，整合運用社會資源，具體實踐守護生物多樣性的信念，成功復育蘭嶼自然生態，重現蘭嶼蘭花之島的新風貌。