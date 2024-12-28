經濟部核定古坑產業加值園區 明年4月動工可望帶來3千就業機會
雲林縣「古坑產業加值園區」獲內政部審查通過後，經濟部也於本月26日同意核定設置，縣府規畫打造食品加工及冷鏈物流專區，總面積約71.35公頃，預計可創造3千個就業機會，明年二月將召開地方說明會。
古坑產業加值園區位於古坑鄉溝子埧，總規畫面積達71.35公頃，縣府建設處代理處長鄭峯明表示，該園區主要目標是打造食品加工及冷鏈物流專區，解決農產品銷售及加工問題，成為未來產業轉型與升級的關鍵基地，建置後預計將創造約3千個就業機會。
鄭峯明表示，該園區注重環境保護，在廢水處理、空氣品質和生態保育等進行嚴格規畫，確保環境與產業和諧共生，未來將依環評規定，在取得內政部開發許可後、正式動工前，將在明年2月辦理地方說明會，說明施工相關重要事項，預計4月開始動工。
張麗善表示，希望透過古坑產業加值園區提升雲林農業的附加價值，為農民提供更完善的加工與銷售平台，創造更大的經濟效益，也為地方經濟注入新動能。
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