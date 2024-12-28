氣候因素減產反而獲益 斗六茂谷柑今年品質好下周盛產
雲林縣斗六市盛產茂谷柑，受先前風災、雨水多影響，今年減產約2成，又因入冬冷度不足轉色較慢，下周才進入盛產，目前上市量不多，斗六市公所將於1月11、12日在膨鼠森林公園舉辦「茂谷柑節暨年貨市集」，現場將有斗六茂谷柑及在地年貨供民眾選購。
斗六市長林聖爵表示，斗六市茂谷柑種植面積約109公頃，總產量約2500噸，甜度約在13至15度，因農民管理技術佳，斗六茂谷柑甜中帶有果酸，風味獨特，每年春節在市場上很受歡迎。
今年受風災、雨水多影響，果農朱清輝表示，產量減少約2成，又因溫差過大、冷度不足，近日有落果浮現，轉色也較慢，雖然略減產，反讓果實吸收充足養分，「品質很好」，預計下周進入盛產期，估計今年過年正是品嘗的最佳時刻。
「斗六茂谷柑節暨年貨市集」將於1月11、12日在膨鼠森林公園辦理，有斗六茂谷柑與年貨展售、精彩表演、豐富摸彩品、親子魷魚遊戲、手作及闖關活動，以及新興宮媽祖新春祈福躦轎腳等活動，另憑5張未開獎紙本或雲端發票可兌換1幅「福贈春聯」公益活動，活動相關訊息請關注「雲林縣斗六市公所粉絲團」。
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