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台南跨年南瀛草地音樂會今晚熱情開唱 粉絲大排長龍

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
不畏強烈大陸冷氣團，南瀛草地音樂會一早就出現排隊人潮。圖／台南市政府提供
不畏強烈大陸冷氣團，南瀛草地音樂會一早就出現排隊人潮。圖／台南市政府提供

台南市跨年系列「南瀛草地音樂會」下午登場，強烈大陸冷氣團難以阻擋熱情粉絲追星，台南市政府祭清場令，今天一早移除占位物品，熱情粉絲一早就現身守候「第一排」，更有八三夭的超級粉絲，提前3天從東部來卡位。

台東人目前在花蓮當替代役的周先生，說他追八三夭已經5、6年了，剛好外婆家在新營，因此提前請一天假，昨天就來現場排隊，他還有製作應援的LED燈板，

「感謝台南市長邀請八三夭來台南演出」，北部南下提前卡位的王姓學生說，雖然今天冷氣團報到，但跟北部動輒下雨的天氣比起來，參加南部演唱會舒服很多，他先前還在9度低溫且下雨的狀況排整晚，相信鐵粉都已從守候的經驗中練就一身追星本領，為了好好欣賞偶像今晚的表演，他早已做足搭高鐵、住宿等功課，且做好禦寒裝備。

主辦單位一早針對以物品占位清場，但也提醒「天氣很冷，請大家注意保暖，才能好好享受晚間的演唱會。」市長黃偉哲也指示清場工作人員關心粉絲身體狀況，即時給予暖暖包。

2025台南市耶誕跨年系列活動第2場演唱會-南瀛草地音樂會，晚間6點南瀛綠都心公園開唱，預計有11組高人氣藝人、團體，接力上陣，包括全新女團「ELL&s」迎來開場，搖滾天團八三夭壓軸，屆時將安排在地新營高中流行舞蹈社暖場演出，節目過程中，台灣英雄投手教練林岳平也將現身與大家同樂，且他不忘丟出彩蛋，透露節目最後將有500架無人機的表演。

同時，為維護活動安全，南市警察局新營分局表示，此次演唱活動的安全維護及防踩踏作為，將依據以往執行經驗，提升維安量能，加強會場檢查，並於活動會場內安排「防踩踏小組」，希望能保護歌迷開心聽歌，也能平安回家。

主辦單位新聞及國際關係處表示，倘若當天無法到場參與者，可以透過以下管道同步收看，12月28日晚間民視台灣台(第152頻道)、台南市第3公用頻道、網路則有台南好young、TVBS NEWS等官方YouTube頻道同步收看。

不畏強烈大陸冷氣團，南瀛草地音樂會一早就出現排隊人潮。圖／台南市政府提供
不畏強烈大陸冷氣團，南瀛草地音樂會一早就出現排隊人潮。圖／台南市政府提供
不畏強烈大陸冷氣團，南瀛草地音樂會一早就出現排隊人潮，台南市府工作人員進場移除占位的物品 。圖／台南市政府提供
不畏強烈大陸冷氣團，南瀛草地音樂會一早就出現排隊人潮，台南市府工作人員進場移除占位的物品 。圖／台南市政府提供
為追八三夭，台東人目前在花蓮當替代役的周先生，剛好外婆家在新營，提前請一天假，昨天就來現場排隊。圖／台南市政府提供
為追八三夭，台東人目前在花蓮當替代役的周先生，剛好外婆家在新營，提前請一天假，昨天就來現場排隊。圖／台南市政府提供

台南 粉絲 音樂會

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