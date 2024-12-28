台南回收廚餘年產1500噸 「尚好肥」種植玉米筍大豐收

台南市環保局回收廚餘生產「尚好肥」，與農友合作推廣友善農業及食農教育，今天有上百名親子一同體驗田野收成趣，此次玉米筍栽種，過程使用「尚好肥」，展現循環經濟的成果；「尚好肥」一年產量約1500公噸 ，2公斤小包裝每包30元、4包100元優惠給民眾。

台南市環保局推出的「尚好肥」是以家戶生、熟廚餘製成的有機肥料，用意是推動循環經濟，減少廚餘浪費，並促進有機農業發展，「尚好肥」的氮含量較高，提供植物豐富的養分，有助於作物生長，農民說，使用「尚好肥」後，作物產量較往年增加一半以上，特別適合葉菜類植物，也可讓花草園藝等生長更良好，

環保局今天在永康區舉辦親子採玉米筍體驗活動，農民講解玉米筍的生長故事、營養價值及病蟲害防治觀念，並現場教導小朋友以沙拉脫、食用油自製病蟲害防治用藥，接著就進入玉米田動手採玉米筍。

環保局長許仁澤表示，今年接連颱風來襲，農作物生長受到挑戰，此次玉米筍的收成更顯珍貴。活動結束後，部分玉米筍送往鄰近社區及居家照護中心，作為共餐食材，分享田間的收穫喜悅。

台南市每年廚餘回收量約2萬噸，約一半賣給養豬戶、一半生產「尚好肥」，環保局鼓勵民眾將生、熟廚餘分類，在部分垃圾車上配有生廚餘桶（綠色）、熟廚餘桶（藍色），在落實民眾廚餘分類後，會在更多路線的垃圾車上設置，希望讓全市廚餘都得到更好的利用，促成循環經濟。