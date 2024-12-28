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梅嶺早梅綻放遊客多 警方今起交通疏導管制

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
梅嶺早梅綻放吸客，警方今起交通疏導管制呼籲留意配合。圖／玉井分局行政科提供
梅嶺早梅綻放吸客，警方今起交通疏導管制呼籲留意配合。圖／玉井分局行政科提供

台南楠西梅嶺風景區因接連冷氣團接連來襲，第一波梅花陸續綻放，預計下周1月進入盛花期將吸引大量遊客，加上附近觀光景點多，警方今天宣布梅嶺風景區交通管制措施，提醒遊客事先了解，避免塞車影響交通。

警方表示，梅花季期間梅嶺風景區聯外道路（南188線）自台3線水庫路路口往梅嶺方向，禁止甲類大客車及各類大貨車進入。為疏導大量賞梅車潮，若二層坪環線產業道路全線車流過大，停車空間已飽和時，將啟動車輛逆時針方向單行道管制措施，屆時請民眾耐心配合疏導。

玉井分局長陳添新表示，分局內、外勤員警於梅花季期間將投入交通疏導，因轄內目前還有台20線「南化複線-南化至左鎮送水管」及「113年曾文段省道行人安全提升改善工程」等重大工程，施工路段路幅縮減，請駕駛人遵循交通安全規則，放慢速度小心駕駛，請用路人配合疏導管制。

陳添新表示，分局今天起啟動「梅嶺梅花季假日賞梅專案」，他與幹部到梅嶺風景區檢視周邊停車空間及交通動線，要求達成花季期間行車通暢。

梅嶺早梅綻放吸客，警方今起交通疏導管制呼籲留意配合。圖／玉井分局行政科提供
梅嶺早梅綻放吸客，警方今起交通疏導管制呼籲留意配合。圖／玉井分局行政科提供
梅嶺早梅綻放吸客，警方今起交通疏導管制呼籲留意配合。圖／玉井分局行政科提供
梅嶺早梅綻放吸客，警方今起交通疏導管制呼籲留意配合。圖／玉井分局行政科提供
梅嶺早梅綻放吸客，警方今起交通疏導管制呼籲留意配合。圖／玉井分局行政科提供
梅嶺早梅綻放吸客，警方今起交通疏導管制呼籲留意配合。圖／玉井分局行政科提供
梅嶺早梅綻放吸客，警方今起交通疏導管制呼籲留意配合。圖／玉井分局行政科提供
梅嶺早梅綻放吸客，警方今起交通疏導管制呼籲留意配合。圖／玉井分局行政科提供

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