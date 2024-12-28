AI智慧偵煙、尾氣遙測等科技執法 柴油烏賊車無所遁形

為加強對高汙染柴油車的管制，台南市環保局今年導入光學尾氣遙測技術，針對國道1號新營地磅站、新市地磅站及台86線快速道路等行駛熱區進行監測。經遙測1萬6700輛次，發現215輛大型柴油車排放異常，全都召回檢測排煙，更進一步查驗防制設備是否正常。

環保局應用光學尾氣遙測技術，以今年10至11月於國道1號新市地磅站北站執行篩選的成效來看，先針對汙染物監測值超標大型柴油車進行勾稽，再於後端抽驗；3場次攔檢14輛次、其中6輛次檢測不合格次，當場以違反空汙法第36條第1項及同法第66條第1項逕行告發並要求限期改善。

環保局說明，今年導入的科技執法設備與技術，是透過光學尾氣遙測方式，利用紅外線監測排氣管排放氮氧化物汙染值，讓行經柴油車無所遁形；一旦偵測數值超標，可能代表車輛的汙染防制設備異常有汙染之虞，即召回至柴油車動力計排煙檢測站查驗。

為提升汙染管制效能，環保局今年也導入AI智慧判煙系統，並選定南區濱南路、安南區台江大道、仁德區太子路、永康區王行路及新營區復興路等5處熱區路段，進行全天候監測，大幅提高稽查效率。1個月內辨識超過7萬輛次柴油車，發現99輛次車輛有汙染之虞，經人工輔助確認後，召回24輛次進行排煙不透光檢測，若排放超標，將依法告發處分。