碳佐麻里新興店吸人潮「訂位變候位」亂象 南市消保官說話了

碳佐麻里台南新興店12月7日開幕，7、8兩日活動優惠吸引大批人潮，造成民眾訂位變候位，無法進場的窘境影響消費權益，民眾也反映用餐食器衛生及環境等問題。台南市府法制處消保官介入輔導業者加強營運管理及食安措施，減少消費爭議維護台南美食之都的盛名。

據指出，有燒肉南霸天之稱的碳佐麻里新興店，號稱是全球最大的旗艦店，吸引許多民眾搶訂位，但民眾照訂位時間到場，卻等候好幾個小時還無法入場，還有前一場客人還未進場，就跳號叫下一場訂位的客人，還有人的生日、家庭聚餐等氣得取消，歡喜期待卻一肚子火，民眾爆氣和店員發生爭執等亂象。

台南市府法制處消保官13日及26日兩度會同市府經發局及衛生局前往碳佐麻里新興店稽查，針對消費者反映事項進行輔導及查核，實地了解其訂、候位及備餐出餐等狀況。

據業者指出，因為新興店是新店，且無用餐時間限制，在開幕優惠活動期間客人平均用餐時間較長，導致候位的民眾等候時間增長，自9日起已有調整候位週期等因應作為，訂位系統也區分為「預約訂位」及「線上候位」，並加註說明，以減少候位爭議。

至於食品安全及環境衛生部分，經衛生局現場查核符合食品良好衛生規範(GHP)，但仍要求業者應注意碗盤等食器的清潔度，並在消費者用餐過程加強服務品質。

消保官請業者檢討相關流程，對因優惠活動可能湧入之大量人潮，即應擬訂配套措施，並加強第一線同仁的接待禮儀與應變能力，以維繫消費者信心，及其多年商譽。