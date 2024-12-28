鄉親鄉情／棄英碩士返鄉接家業 凃欣儀將虱目魚銷日

交大生物科技學系第1名畢業的凃欣儀，放棄英國碩士學業返台接手家中養殖業，推廣「食魚教育」，拿刀俐落處理虱目魚，以魚娃娃道具拆解各部位，顛覆傳統花錢上健身房練身體先打底，展現「永續」決心。

25歲凃欣儀家在台南北門，有16公頃魚塭，養殖虱目魚、吳郭魚、白蝦、午仔魚等，凃家從她曾祖父投入養殖，傳到她第4代，現任萊鯷生物科技公司負責人，自創「和畝水產」品牌，今年當選外交部農業青年大使。

凃家2020年獲漁業署白金虱目魚冠軍，凃欣儀讀台南女中考上交大生物科技學系，2022年到英國攻讀藥物經濟學研究所，因祖父及外公相繼過世，家中遭逢巨變，雙親無法全力投入養殖，她冷靜思考決定返台。

她靠長輩累積人脈及自家水產品口碑上軌道，推動食魚教育，學殺虱目魚，克服持刀恐懼，當眾示範殺魚。她發現養殖業有時得搬運2、30公斤魚飼料，長期對體能健康是一大考驗，為此花5萬元上健身房練身體。

她以流利外語與國外買家交換心得，今年通過日本檢驗，將虱目魚打入日本市場，雖與其他魚類「併櫃」數量不多，但品質獲官方檢驗通過就是肯定，盼累積口碑擴大銷售市場。