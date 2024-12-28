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南市社福補助 明年改主動審核

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導

台南市有領取各項社會福利資格者約有7萬7000人，往年1到10月清查期，都要到區公所申辦次年度補助資格，由區公所查調系統內戶籍、投保、財稅以及有無身心障礙證明等資料審核，明年社福補助清查主動辦理，約2成民眾減少奔波之苦。

市長黃偉哲說，為落實簡政便民理念，明年會主動將當年度符合資格的案件，轉入下年度資格審查，其中今年度符合身心障礙者與中低收入老人生活津貼資格者，原則無須再繳交相關資料，可使行動不便或必須上班民眾，無須再親自到區公所辦理清查作業。

南區大恩里長施國熙表示，區公所主動辦理清查作業，免讓弱勢民眾大量湧入區公所排隊等候辦理，另低收入戶及中低收入戶等民眾，只有區公所審查須補正相關資料，或有工作能力人口異動的案件，才須到區公所補充資料或說明，讓審查人員能有充裕時間辦理審查。

社會局長盧禹璁說，考量弱勢民眾行動不便、工作請假不易，或是家中有長輩或幼兒需照顧，為減輕民眾負擔，市府簡化行政作業，改採主動辦理總清查，由區公所主動查調資料並辦理資格審查，民眾無須再出門至公所排隊等候送件申請。

社會局表示，今年由戶籍地公所依衛福部全國社政資訊整合系統查調的資料，進行審核作業方式，除免除民眾往返奔波，更提升調查審核作業時效，約有1萬5000人因主動辦理受益。日後將持續精進各種便民簡政措施，提升弱勢民眾權益。

低收入戶 戶籍

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