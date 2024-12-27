雲林斗六變美了！雲林溪流動藝術饗宴 引領漫步歷史長河

貫穿斗六市區的雲林溪，經多年改造，成為一座浪漫的水岸綠園，縣府兩天來開辦流動藝術季，不同的歌舞樂團在漫漫水河舞台上演出，傳來曼妙悅耳的音樂，綠茵草原上席地聆聽，冬陽投射，暖心又舒暢，讓人感受河岸賦予了這座城市新的生命。

雲林縣文觀處推出「流動藝術饗宴」，幾個月來在雲林各新的景點，運用現場環境、歷史故事，表演舞蹈音樂，引動藝術文化氣息，場場精彩，尤其兩天來在斗六雲林溪的藝術演出場景，更引人入勝，成功行銷了斗六水岸城市。

文觀處說，雲林溪是歷史長河，寫滿許多動人故事，日治時期扮演斗六舊城區重要角色，也是斗六人共同記憶，早年溪邊婦人浣衣，小孩嬉戲場景，仍印烙老一輩人的記憶中。

雲林溪沿岸「行啟館」、陳林氏寶的老宅洋樓「肖寶仔樓」，後來改稱「涵碧樓」，美景建築與河流相映成趣，蔚為城市藍帶景觀，後來這條美麗溪流被加蓋，頓為失色，多年前動工掀蓋並改造河岸，重建生態，才讓民眾重新擁抱城市河川之美。

「流動藝術饗宴」在溪中搭建水上舞台，讓藝術表演與環境融合一體，沉浸式演出，成功打破劇場舞台的框架，重現雲林溪的美麗與獨特，帶給感動與迴響，即便寒冬仍吸引許多人，徜徉綠草冬陽，或坐或臥分享曼妙悅曲，觀眾說，無比舒暢，有這條雲林溪，斗六變美了。