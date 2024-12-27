第3屆嘉義文化獎得獎者出爐 音樂家簡上仁獲特殊貢獻獎

嘉義文化獎今年邁入第3屆，表揚對在地文化及藝術有貢獻的人，特殊貢獻獎得主為音樂家簡上仁，文化貢獻獎得主為音樂家梁芬美，還有畫家李國聰、工藝師謝東哲，縣長翁章梁到長榮文苑參加頒獎典禮，肯定延續文化薪火。

翁章梁表示，為延續文化薪火，嘉義縣創辦嘉義文化獎邁入第3屆，累積得獎者達9人，藝術家們以卓越的成就和對文化的深耕，展現對嘉義這片土地的文化厚度與人文精神，盼嘉義文化獎成為標竿，引領更多人投身藝術文化。

文觀局指出，簡上仁以維護、推廣台灣本土音樂為志業，累積創作逾500首鄉土歌曲，其中正月調、討海人等作品是經典代表，還成立「田園樂府」鄉土樂團，深入嘉義各地學校與機構進行文化教育，讓在地音樂深植人心。

簡上仁的兒子簡志霖今天代為受獎。簡志霖說，他的父親致力鄉土音樂紮根，能領到貢獻獎是一生最大的願望與期待，父親的台灣音樂感動人心，基礎來自家鄉大林的歌謠、歌仔戲、布袋戲等，身上擁有疼惜故鄉的情感。

文觀局介紹，梁芬美是鄒族音樂家與文化傳承者，將鄒族古謠與族語文化唱上世界舞台，成為台灣原住民文化推廣大使，旅居國外多年後選擇回到家鄉，成立原住民合唱團並指導鄒族青少年，為原住民文化保存與推廣貢獻良多。

文觀局指出，李國聰畢生致力於美術教育與國畫創作，透過多場個展和聯展，提升嘉義在藝術界的地位，且李國聰熱心培育後進，擔任多年文化館志工，從基層展覽到高層教育推廣，他的身影始終出現在嘉義藝術的每一個角落。

文觀局也說，謝東哲投身交趾陶與剪黏技藝傳承，也推動偏鄉文化發展，打造新港鄉板頭工藝村，將傳統工藝與現代觀光結合，創造經濟與文化的雙贏，曾獲選行政院文建會「台灣工藝之家」，也是嘉義縣無形文化資產保存者。