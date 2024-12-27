嘉義文化獎頒獎 表彰4人奉獻文化藝術

嘉義縣今天舉辦第3屆嘉義文化獎頒獎典禮，音樂家簡上仁、聲樂家梁芬美、畫家李國聰、工藝師謝東哲獲獎，由嘉義縣長翁章梁頒獎，表彰他們在文化藝術領域中的奉獻。

嘉義文化獎第3屆頒獎典禮上午在長榮文苑酒店舉辦，邀請簡上仁成立的田園樂府演唱台灣歌謠為活動開場。

翁章梁致詞表示，嘉義縣於民國111年辦理首屆嘉義文化獎，今年邁入第3年，得獎人數已累積10人，為嘉義藝文界溢入一股文化新活力。

翁章梁指出，簡上仁創作超過500首台灣鄉土歌曲，成立田園樂府推廣在地音樂，深入校園文化教育，為鄉土音樂扎根與傳承立下典範。梁芬美以鄒族古謠及文化在國際發光，參與聯合國原住民議題，帶領鄒族青少年學習音樂，推動文化傳承與教育。

另外，李國聰是國畫教育家，26年教學不輟，舉辦多場個展與聯展，推動藝術教育並以志工身分協助文化館展覽規劃與運作。謝東哲為交趾陶與剪黏工藝大師，致力於傳統工藝保存與創新，打造文化地標，推動工藝教育與偏鄉藝文發展。

得獎者今天一一上台致詞，感謝縣府肯定，簡上仁因身體微恙，由兒子簡志霖代表領獎，並代唸感言表示，希望能有一套描寫嘉義的歌謠專輯「咱的嘉義咱的歌」，讓嘉義人有更多的嘉義歌可以唱，獲獎對他完成這項使命有很大的幫助。