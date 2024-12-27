台南蛇年春聯「蛇宓隆發」亮相 出自書法大師黃宗義墨寶

台南市蛇年春聯今天亮相，以「蛇宓隆發」為賀詞送上祝福。市府表示，蛇年象徵著智慧與力量，「宓」字寓意平安，希望每一位市民都能享有安穩幸福的生活，平安健康地度過每一天。

市府表示，今年邀請書法大師黃宗義為市民書寫賀詞，以其精湛的書法藝術，為蛇年的春聯增添濃厚的文化底蘊與藝術氛圍，並透過流暢且富有力量之筆觸，將「蛇宓隆發」四個字的意境完美呈現，讓這幅春聯不僅具有祝福的意義，也成為一件極具收藏價值的藝術品

市長黃偉哲指出，春節是傳承文化、慶祝團圓的時刻，無論身處何方，無論生活多忙碌，都是與家人、朋友共度的珍貴時光。市政府將持續為市民提供各項服務，提升生活品質，確保大家度過一個安定快樂的蛇年。

民政局長姜淋煌說明，蛇年春聯預計明年1月16日起發送，由37區公所送至全市家戶，市府同日起在民治、永華兩市政中心的市民服務中心開放索取，歡迎背包客及外縣市民朋友踴躍索取，另外也將於農曆年前將春聯電子檔放置於台南市政府全球資訊網「精彩府城」─「電子春聯」下載專區提供民眾運用，讓大家一起貼春聯、迎新年。