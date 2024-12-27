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台南市展農業成果爭取2025年亞太蘭花展主辦權 農路改善全國第一

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市農業局昨天年終成果發表會，3大現代化產銷設施陸續完工啟用，以穩定農產價格。圖／台南市農業局提供
台南市農業局昨天年終成果發表會，3大現代化產銷設施陸續完工啟用，以穩定農產價格。圖／台南市農業局提供

台南市農業局今天年終成果發表會，在市長黃偉哲任內以永續發展為目標，成功爭取2025年第15屆亞太蘭花會議暨展覽主辦權，農路改善全國第一，農產品國際行銷表現卓越。

農業局代理局長陳仲杰指出，「玉井農產加工及冷鏈物流中心」預計2026年中完工，年處理量達8500公噸；「新化果菜市場冷藏庫工程」2025年1月啟用，年蔬果調節量超過2000公噸。此外，投資1.88億元將軍漁港智慧水產加工及物流中心計畫已啟動，2025年3月完工後將交由台南漁產運銷公司營運。

在畜牧業方面，台南市爭取百億基金補助，用於升級400場養豬場，補助金額達6.7億元，有效降低成本並改善污染問題。同時，禽舍改建也獲中央支持，2024年核定2場次，補助經費達917萬元。

另今年核定改善經費5億32萬元，改善農漁水路總長度計97.878公里，自2019年至2024年核定改善經費23億9839萬元，改善農漁水路總長度計699.827公里，改善績效全國第一。

積極拓展國際市場，參加3場國際食品展及19場海外推廣活動，成功將鮮果與加工品輸往日本、韓國、新加坡等8國，外銷鮮果超過6448噸，農漁產加工品創造近8億元產值。此外，台南漁產首次拓展至澳洲市場，接獲首批訂單金額約300萬元。

內銷市場也不遜色，「季季嘗鮮向產地買」專案整合當季果品資訊，推動企業直接向產地訂購，促進產銷對接。

新增東山「175休閒農業區」及下營「營墘休閒農業區」，並積極輔導後壁、官田及新化籌設休閒農業區。同時，台南市通過農村再生社區達106個，持續蟬聯六都第一。

黑面琵鷺來台度冬今年數量突破歷年紀錄，從2020年1839隻到2024年2088隻，共增加249隻。此外水雉冬季族群也創新高達3030隻，較去年同期增加148隻，族群數量穩定正向成長。農業局配合林業保育署推動友善耕作方案，今年促成水雉成功孵化974巢，顯示生態保育成效顯著。

海洋漁業方面，爭取劃設漁業權面積1447公頃，訂定新式蚵棚「抗浪、抗颱、耐久」規畫最適養殖模組供漁民替換現有竹材蚵棚，並建設多元漁港，完成安平、將軍、北門、蚵寮、下山漁港及鹿耳門溪出海口疏浚工程19萬立方公尺，規畫將軍漁港短期新增60席、中長期新增180席遊艇停泊席位為目標。

台南市也持續推動養豬產業升級，申請成為世界動物衛生組織非疫區，2024年將加強豬隻健康監控及防疫推廣。同時，加速建設遊蕩犬暫置區，仁德示範場所將於2024年底完工。多功能動物保護教育園區於2023年12月動土，預計2026年6月完工，提供教育、休閒及保護多元化場域。

台南市生態資源保育亮眼，冬季水雉達到3030隻創新高。圖／台南市農業局提供
台南市生態資源保育亮眼，冬季水雉達到3030隻創新高。圖／台南市農業局提供
台南市生態資源保育亮眼，來台度冬黑面琵鷺今年達2088隻。圖／台南市農業局提供
台南市生態資源保育亮眼，來台度冬黑面琵鷺今年達2088隻。圖／台南市農業局提供

台南 成功 養豬場

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