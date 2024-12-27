南瀛草地音樂會出現「地頭蛇」紙板卡位 南市府祭清場

八三夭等天團明晚在南瀛草地音樂會的演出，吸引數十位粉絲提前卡位，有北部大學生昨天就來排隊，就是為了追八三夭而來。台南市新聞處表示，為維公平、活動現場的環境清潔及品質，今天祭出清場公告，明天早上將執行卡位清場任務，請粉絲28日再進場。

南瀛草地音樂會明天下午6點在新營區南瀛綠都心登場，主辦單位進行舞台最後工程及電視牆的裝設，預計今天下午3點完成所有硬體工程後，晚間將有彩排，市長黃偉哲表示強烈大陸冷氣團來襲，籲請粉絲保重身體，並做好保暖工作，以最好的狀態來南瀛綠都心欣賞包含八三夭等11組高人氣藝人的精采演出。

現場已有數十位粉絲排位，還有人用紙板寫著「排隊中」、「新營地頭蛇」、「5個大美女排隊中」、「不要亂拿喔啾米」等卡位，還畫有可愛的蛇，但主辦單位說，28日才開放排隊，且需本人到現場，清場作業將移送現場占位物品且不負責保管。

遠從台北來的王姓學生表示他是為了追八三夭而來的，他昨天就搭乘高鐵來排隊，對於主辦單位祭出清場公告，他表示支持，因為追星會認識同好，這群同好有會計、有在早餐店工作的、甚至也有公務員，非常多元，他們會保持友好聯繫跟做好資訊分享，他已經入住新營的旅宿，會吃好睡好，一早再到會場排隊，所以非常有信心主辦單位針對以物品佔位清場時他人會在。

市長黃偉哲暖心指示工作人員準備暖暖包，適時發給當天的民眾，也不忘提醒依氣象預報活動當天有強烈大陸冷氣團來襲，再次籲請大家，保重身體千萬別著涼，這樣才能好好欣賞心目中偶像帶來的精彩演出。

28號草地音樂會當天演出藝人，有八三夭、高爾宣OSN、陳忻玥、王ADEN、PIZZALI、張秀卿、ELL&s、Sam Lin林中宣、JUD陳泳希、77Ke柯棨棋、荷蘭美聲歌手馬丁·賀肯斯，11組高知名度藝人輪番開唱，精彩可期，當天主持人則由在「影后」中飾演SEGA老師一角的陳彥嘉，其中最為大家琅琅上口的台詞「交出你的power」，現場可以期待SEGA老師原音重現。