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台南市傳統藝術中心第一期今天動土 預計116年竣工
台南市傳統藝術中心第一期工程今天動土、市長黃偉哲與眾人敲錘動土，祈求工程順利完成。南藝大校長邱上嘉與黃偉哲代表簽署合作備忘錄，宣布合作推動南傳統藝術與文化資產保存。
黃偉哲感謝天仁工商董事會將校地捐贈公部門，經歷6年清算程序終於完成校地移交今天動土。他表示，市府將進行周全規畫，充分活化利用天仁工商舊校舍空間，為這塊土地注入更多價值。該區將設置傳統藝術中心、地方活動中心及全民運動中心，成為台南重要文化傳承基地和市民休閒好去處。
文化局文資處指出，天仁工商由學甲當地實業家龔聯禎捐資民國47年創立，後因少子化於104年停招，校地112年捐贈市政府，並由市府規畫建置「傳統藝術中心」。第一期工程範圍為「教學大樓」工程決標金9570多萬元，整修工期540工作天，預計116年竣工。
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