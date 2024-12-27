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寒冬上演人鳥大戰！嘉義老農守護花田使出新招「敲鑼」嚇鳥

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
日本株式會社與嘉義縣農民在新港鄉縣道157線周邊農田，契作採籽花卉作物向日葵等，目前花卉盛開，吸引大批麻雀等鳥群啄食，造成損失，老農守護花田使出新招「敲鑼」嚇鳥。圖／林良懋提供
日本株式會社與嘉義縣農民在新港鄉縣道157線周邊農田，契作採籽花卉作物向日葵等，目前花卉盛開，吸引大批麻雀等鳥群啄食，造成損失，老農守護花田使出新招「敲鑼」嚇鳥。圖／林良懋提供

日本株式會社與嘉義縣農民在新港鄉縣道157線周邊農田，契作採籽花卉作物向日葵等，目前花卉盛開，吸引大批麻雀等鳥群啄食，造成損失，農民與鳥兒大戰，嘉縣府前農業處長林良懋發現，老農守護花田使出新招「敲鑼」嚇鳥，讓人看了辛酸，感佩農民辛勞。

新港鄉縣道157線周邊農田前花卉盛開，有嘉義版「普羅旺斯」稱譽，花卉豔麗吸引許多民眾賞花、攝影，有洋桔梗、波斯菊、萬壽菊、百日草、一串紅、圓仔花等高經濟價值花卉在此栽培，這些美麗花朵是日本株式會社與農友契作的採籽花卉作物。

花卉採籽農民最大的困擾是「鳥害」，還要耗費高昂的人力、物力進行「人道驅鳥」，林良懋觀察今年「農業科技」最大進步就是由敲鍋蓋、打臉盆，進步到標準「制式武器」，拿銅鑼敲不斷敲，聲音穿透力強，嚇鳥有效，但能否持續待觀察。

政府未補助農民驅鳥工具，面對鳥害，農民用盡各種方法，從稻草人、掛CD片、插旗幟、放沖天砲、汽笛、掛老鷹風箏，還在田間架捕鳥網。農民無奈說，烈日下揮汗辛苦種水稻，收成對付鳥害，但鳥兒太聰明，老把戲玩久了得換驅鳥方式，建議政府補助驅鳥除鳥害。

林良懋說，荷蘭新創公司「鳥害控制」公司研發雷射驅鳥，取代稻草人，利用鳥類天生演化反應，在作物田間架設自動農用雷射，將雷射光點投射害鳥常出沒旁邊，嚇鳥效果不錯。

嘉大生物資源學系副教授許富雄說，人鳥大戰國內外皆然，驅鳥有物理及非物理性方法，科技工具費用不便宜，大陸曾發生驅趕麻雀換來大量蝗蟲，「鳥害變蟲害」，歐洲用綠籬、輪耕生態平衡方法，既保作物也不害鳥，值得借鏡。

政府未補助農民驅鳥工具，面對鳥害，農民用盡各種方法。圖／林良懋提供
政府未補助農民驅鳥工具，面對鳥害，農民用盡各種方法。圖／林良懋提供
政府未補助農民驅鳥工具，面對鳥害，農民用盡各種方法。圖／林良懋提供
政府未補助農民驅鳥工具，面對鳥害，農民用盡各種方法。圖／林良懋提供
政府未補助農民驅鳥工具，面對鳥害，農民用盡各種方法。圖／林良懋提供
政府未補助農民驅鳥工具，面對鳥害，農民用盡各種方法。圖／林良懋提供

農民 麻雀

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