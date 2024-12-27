日本靜岡大學吹奏樂團13度來嘉市狂歡 樂迷擠爆文化公園嗨翻
嘉義市國際管樂節32周年，睽違5年，日本靜岡大學吹奏樂團再次來台，第13次參與管樂節演出累積許多粉絲，昨晚在文化公園演出，吸引滿滿人潮，優美樂音迴盪嘉市，熱情掌聲伴隨歡笑音樂聲久久不散。
靜岡大學吹奏樂團演出，展現「票房保證」魅力，樂團演奏膾炙人口的樂曲，指揮三田村健老師演唱「望春風」，讓樂迷驚喜。樂團還與人潮玩起波浪舞，充滿樂音與笑聲。
靜岡大學吹奏樂團昨天白天與「嘉中管樂團」、「北興國中管樂團」交流，晚間在文化公園帶來90分鐘精彩演出，接下來2場室內音樂會門票售罄，另有2場免費演出；上午10點30分新悅花園酒店飯店大廳，明天周末下午2點在嘉市二通街區巡演，近距離與民眾隊互動。
靜岡大學吹奏樂團1965年成立，60名團員，2003年由上低音號演奏家三田村健老師擔任指揮與音樂監督，今年達成第20次參加全日本管樂比賽紀錄。靜岡大學吹奏樂團主要活動包括製作CD、每年3次音樂會演出、參加各類比賽、到學校演出交流或受邀演出等，推動管樂發展。靜岡大學今年第13次來嘉義市演出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言