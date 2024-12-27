日本靜岡大學吹奏樂團13度來嘉市狂歡 樂迷擠爆文化公園嗨翻

嘉義市國際管樂節32周年，睽違5年，日本靜岡大學吹奏樂團再次來台，第13次參與管樂節演出累積許多粉絲，昨晚在文化公園演出，吸引滿滿人潮，優美樂音迴盪嘉市，熱情掌聲伴隨歡笑音樂聲久久不散。

靜岡大學吹奏樂團演出，展現「票房保證」魅力，樂團演奏膾炙人口的樂曲，指揮三田村健老師演唱「望春風」，讓樂迷驚喜。樂團還與人潮玩起波浪舞，充滿樂音與笑聲。

靜岡大學吹奏樂團昨天白天與「嘉中管樂團」、「北興國中管樂團」交流，晚間在文化公園帶來90分鐘精彩演出，接下來2場室內音樂會門票售罄，另有2場免費演出；上午10點30分新悅花園酒店飯店大廳，明天周末下午2點在嘉市二通街區巡演，近距離與民眾隊互動。