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日本靜岡大學吹奏樂團13度來嘉市狂歡 樂迷擠爆文化公園嗨翻

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市國際管樂節32周年，睽違5年，日本靜岡大學吹奏樂團再次來台，第13次參與管樂節演出累積許多粉絲，昨晚在文化公園演出，吸引滿滿人潮。圖／嘉市府提供
嘉義市國際管樂節32周年，睽違5年，日本靜岡大學吹奏樂團再次來台，第13次參與管樂節演出累積許多粉絲，昨晚在文化公園演出，吸引滿滿人潮。圖／嘉市府提供

嘉義市國際管樂節32周年，睽違5年，日本靜岡大學吹奏樂團再次來台，第13次參與管樂節演出累積許多粉絲，昨晚在文化公園演出，吸引滿滿人潮，優美樂音迴盪嘉市，熱情掌聲伴隨歡笑音樂聲久久不散。

靜岡大學吹奏樂團演出，展現「票房保證」魅力，樂團演奏膾炙人口的樂曲，指揮三田村健老師演唱「望春風」，讓樂迷驚喜。樂團還與人潮玩起波浪舞，充滿樂音與笑聲。

靜岡大學吹奏樂團昨天白天與「嘉中管樂團」、「北興國中管樂團」交流，晚間在文化公園帶來90分鐘精彩演出，接下來2場室內音樂會門票售罄，另有2場免費演出；上午10點30分新悅花園酒店飯店大廳，明天周末下午2點在嘉市二通街區巡演，近距離與民眾隊互動。

靜岡大學吹奏樂團1965年成立，60名團員，2003年由上低音號演奏家三田村健老師擔任指揮與音樂監督，今年達成第20次參加全日本管樂比賽紀錄。靜岡大學吹奏樂團主要活動包括製作CD、每年3次音樂會演出、參加各類比賽、到學校演出交流或受邀演出等，推動管樂發展。靜岡大學今年第13次來嘉義市演出。

嘉義市國際管樂節32周年，睽違5年，日本靜岡大學吹奏樂團再次來台，第13次參與管樂節演出累積許多粉絲，昨晚在文化公園演出，吸引滿滿人潮。圖／嘉市府提供
嘉義市國際管樂節32周年，睽違5年，日本靜岡大學吹奏樂團再次來台，第13次參與管樂節演出累積許多粉絲，昨晚在文化公園演出，吸引滿滿人潮。圖／嘉市府提供
嘉義市國際管樂節32周年，睽違5年，日本靜岡大學吹奏樂團再次來台，第13次參與管樂節演出累積許多粉絲，昨晚在文化公園演出，吸引滿滿人潮。圖／嘉市府提供
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嘉義市國際管樂節32周年，睽違5年，日本靜岡大學吹奏樂團再次來台，第13次參與管樂節演出累積許多粉絲，昨晚在文化公園演出，吸引滿滿人潮。圖／嘉市府提供
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嘉義市國際管樂節32周年，睽違5年，日本靜岡大學吹奏樂團再次來台，第13次參與管樂節演出累積許多粉絲，昨晚在文化公園演出，吸引滿滿人潮。圖／嘉市府提供
嘉義市國際管樂節32周年，睽違5年，日本靜岡大學吹奏樂團再次來台，第13次參與管樂節演出累積許多粉絲，昨晚在文化公園演出，吸引滿滿人潮。圖／嘉市府提供

嘉義 樂團 音樂會

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