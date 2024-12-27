嘉大研發提升肉雞生長性能帶動經濟效益 榮獲國家新創獎

嘉義大學動物科學系等5位跨系教師組成的研究團隊，以「高產表面素枯草芽孢桿菌LYS1發酵產物提升肉雞生長性能經濟效益」為主題，新技術提升生產效能，具節能減碳效益，是動物飼糧開發一大突破，榮獲第21屆國家新創獎-學研新創獎，昨天出席台北漢來大飯店頒獎典禮領獎，

獲獎團隊由動物科學系教授陳國隆、李越勝博士、應用化學系教授古國隆、微生物免疫與生物藥學系教授朱紀實，以及副教授謝佳雯等5位組成。

嘉大團隊利用創新微厭氧發酵系統，搭配高溫高壓平台技術，成功篩選具高抗菌脂肽表面素生產能力的枯草芽孢桿菌LYS1。此菌株於發酵1天內表面素可達2%以上，且含有卓越生物活性與殺菌能力的C18-C19表面素，使LYS1能有效抵抗大腸桿菌、克雷伯氏肺炎菌、沙門氏菌等多種病原菌。

此外，LYS1展現高溫穩定性與胃腸道適應能力，成為動物用益生菌的理想選擇，可抑制動物體內人畜共通病原體，提升動物健康安全。

透過LYS1與植物來源原料，如大豆粕深度發酵技術，團隊研發出全素食的功能性發酵產物（稱為FPA），在白肉雞飼糧中添加1-2.5% FPA，能提升7-14.8%的生產效率，經濟效益較優質魚粉提高3.2-6.9%。此技術不僅提升生產效能，也具備節能減碳環境效益，是動物飼糧開發的一大突破。團隊進一步結合藥用真菌與LYS1深度發酵產物，開發複合功能性發酵產物（稱為FPB）。