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中科虎尾園區地層防陷 續封違法水井、推旱作

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導

水利署今年度監測資料顯示雲林地層下陷面積226.4平方公里，比去年減少21.3平方公里，整體下陷量有減緩，縣府召開地層下陷防治會報，認為只有中科虎尾園區一帶較為嚴重，將持續監控並封填違法水井、鼓勵旱作以減緩下陷。

縣府水利處長許宏博指出，今年全縣已封124口井，將對中科附近違法或廢棄水井持續封填；農業處長魏勝德說，去年轉旱作面積達2400公頃，將會持續推動，尤其對高鐵沿線獎勵金將加碼每公頃提高為5萬元，提高轉作意願。

水利署資料顯示，雲林去年地層下陷面積247.7平方公里，今年226.4平方公里，下陷區主要分布在虎尾、土庫、元長、大埤、褒忠、北港及崙背等鄉鎮，一向下陷較嚴重的沿海地區並無顯著下陷 趨勢。

許宏博說，去年最大年下陷速率位於元長鄉，達約6.2公分，今年則持平，不過根據監測，中科虎尾園區今年下陷速率達7公分，是相對較為嚴重的地區，研判因鄰近農田灌溉，加上園區今年陸續有廠房新建案，可能抽水灌溉加上工程荷重影響，造成局部區域出現較大下陷量。

許宏博也說，元長可能是短暫性下陷，且大面積均勻下陷才7公分，對園區工廠運轉應該不會造成影響，不過仍將會持續監控、並請中科管理局加強工程防陷。

縣長張麗善表示，地層下陷不僅是環境問題更是國土安全挑戰，期待透過農業轉型節水及水資源多元化調度，持續改善。

地層下陷 監控 雲林

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