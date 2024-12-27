南部縣市多項新政策 元旦上路

明年元旦起南部縣市有多項新措施上路，台南市騎樓原則開放停放機慢車；婚後孕前檢查及凍卵、凍精可獲補助，嘉義市青年租屋、求職加薪及生育津貼均加碼；雲林縣新春施打狂犬病疫苗有優惠；屏東縣政府上下班時間變彈性，有利兼顧家中老小，工作環境更友善。

台南騎樓原則開放停放機慢車，但需保留1.5公尺行人通道。防疫上，醫事人員通報登革熱疑似個案可獲獎勵。新婚配偶任一方設籍台南市且未生第一胎者，可申請孕前健檢補助；40歲以下罹癌且有生育意願的市民可申請凍卵、凍精補助。教育方面，小六學生可報名國一英文資優鑑定，通過後參加資優課程。另向公共圖書館借書逾期未還超過1年者，將依法強制賠償。

嘉義市長黃敏惠昨宣布，明年青年租屋、求職加薪及生育津貼均加碼補助，設籍嘉市18歲至45歲青年符合中央擴大租金補貼者，每月加碼補助500元。月薪介於基本工資至4萬元的18歲至29歲青年，每月可領3000元求職補助。生育津貼也由每胎2.2萬元增至3萬元。

雲林縣民眾的愛犬，明年元旦起至元月底到指定動物醫院打狂犬病疫苗，原價250元的注射費只收120元，名額不限且贈精美小禮。

屏東縣府營造友善職場環境，讓員工能兼顧安頓子女、長輩，人事處昨宣布明年元旦起縣府員工彈性上、下班，上午時段為8時到12時，下午為1時到5時，午休縮短。家中育有幼兒的員工上滿8小時班，就能下班接孩子。另明年元旦起，家庭第2名以上新生兒生育津貼，調升為3萬元。