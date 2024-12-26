嘉義耐斯百貨停電近8小時顧客飽受驚嚇埋怨 停電原因曝

嘉義市耐斯百貨地下室1樓至地上4樓賣場及美食店家 ，下午1點突然無預警停電，停電時間長達近8小時，直到晚間7點58分才復電，消費者飽受驚嚇，業者指稱「台電異常供電」，但台電嘉義區營業處說，是用戶自備500MCM電纜肘型端頭故障，僅耐斯百貨1戶停電。

耐斯百貨與王子大飯店相連，下午只有百貨地下室1樓至4樓停電，一片漆黑，讓消費者及商家應變不及，許多客人在地臉書社團抱怨，停電時許多在地下室美食餐廳用餐客人，不知所措受到驚嚇。隔壁王子大飯店供電正常。

台電嘉義區營業處說，下午1點零1分許接獲用戶通報耐斯百貨停電，台電嘉義區處立即派員查處，經會同耐斯百貨電氣負責人南區機電人員現勘後，原因是用戶自備500MC電纜肘型端頭故障。

台電區處搶修完該處的自動化設備，但耐斯百貨（電號：09044641108）的自備500MCM電纜肘型端頭待更換，直到晚間7點58分才搶修完成復電。

台電嘉義區營業處表示，因用戶自備設施造成台電損失部分，將依程序處理求償。耐斯百貨說，百貨大樓停電地下1樓至地上4樓部分區域賣場受影響停電。