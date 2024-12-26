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「阿華師」下鄉捐款助學又義煮 一鍋濃湯溫暖雲林南光國小全校心

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
高雄翰品酒店行政主廚「阿華師」江進華，20多年來下鄉雲林南光國小義煮並捐款助學，溫暖孩子心，美味餐點更是孩子的最愛。記者蔡維斌／攝影
高雄翰品酒店行政主廚「阿華師」江進華，20多年來下鄉雲林南光國小義煮並捐款助學，溫暖孩子心，美味餐點更是孩子的最愛。記者蔡維斌／攝影

高雄翰品酒店行政主廚「阿華師」江進華，20多年來以一手好廚藝下鄉做公益，愛心身影遍布全台全，他今天到雲林縣四湖鄉南光國小捐助2萬元，還煮了一鍋小朋友最愛的玉米濃湯，天冷暖心，師生超感動。

58歲的江進華是嘉義中埔鄉人，父親是佃農，家境清苦，他說，小時候吃「番薯」顧腹肚是常有的事，為改善家計，他國中畢業不再升學開始工作，為能有一技之長，到大飯店應徵學徒，從打雜做起，才一步步完成當主廚的夢想。

在廚界擁有一席之地的他，不忘兒時之苦，以同理心從20多年前開始主動當「義廚」幫助偏鄉學童，就為讓孩子也能溫飽，專心學習，不只煮美食分享，只要學校有困難，他總會伸出援手，善行遍布全台，甚至馬來西亞、新加坡都有他愛的身影。

江進華工作表現傑出，日前總公司雲朗觀光集團頒發1萬元獎金給他，再自掏腰包1萬元，今天捐給南光國小作為校務發展基金，並煮了一鍋熱騰騰香噴噴的玉米濃湯給師生享用。

「阿華師」多次到校與孩子同樂，學生早已知道他精湛的手藝，只要得知他要來，全校每每全員出席，無人請假，就為享用一餐好吃料理，「這簡直是神仙湯！」濃郁奶香傳滿園，師生一口接一口，讚譽是神仙送來的美味神湯，溫暖了所有海口囝仔的心。

江進華說，食材不必奢華，融入感情自然可口美味。校長黃瑞璋說，多年前因緣際會結識阿華師，也牽起與雲林的因緣，在雲林義煮行跡超過20所學校，再遠都會去，這份心意和美味已成雲林許多孩子共同記憶。

高雄翰品酒店行政主廚「阿華師」江進華，20多年來下鄉雲林南光國小義煮並捐款助學，溫暖孩子心。記者蔡維斌／攝影
高雄翰品酒店行政主廚「阿華師」江進華，20多年來下鄉雲林南光國小義煮並捐款助學，溫暖孩子心。記者蔡維斌／攝影
高雄翰品酒店行政主廚「阿華師」江進華，20多年來下鄉雲林南光國小義煮並捐款助學，溫暖孩子心，美味餐點更成孩子共同記憶。記者蔡維斌／攝影
高雄翰品酒店行政主廚「阿華師」江進華，20多年來下鄉雲林南光國小義煮並捐款助學，溫暖孩子心，美味餐點更成孩子共同記憶。記者蔡維斌／攝影
高雄翰品酒店行政主廚「阿華師」江進華（右一），20多年來下鄉雲林南光國小義煮並捐款助學，溫暖孩子心，美味餐點更成孩子共同記憶。記者蔡維斌／攝影
高雄翰品酒店行政主廚「阿華師」江進華（右一），20多年來下鄉雲林南光國小義煮並捐款助學，溫暖孩子心，美味餐點更成孩子共同記憶。記者蔡維斌／攝影

雲林 馬來西亞

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