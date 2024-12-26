加速汙水回收再利用 南科周邊投入約30億拚接管2750戶

台南市積極推動安平、柳營、官田、安南BOT、虎尾寮、仁德及永康等7處汙水下水道系統，並採促參及公辦方式加速推動，新市汙水下水道系統第一期實施計畫於日前經中央內政部核定，正式啟動，成為南市第8處汙水下水道系統，計畫經費29.8億元，預計接管2750戶將進一步提高公共汙水下水道普及率。

市長黃偉哲表示，隨著南科地區人口快速增長及科技產業蓬勃發展，水資源需求日益增加，加上極端氣候變遷突顯水資源有效利用的重要性，汙水經高級處理後可作為再生水供應，提升水資源利用效率，緩解水資源短缺問題。

南市水利局近年積極規劃新市汙水下水道系統，並於今年12月正式啟動，計畫整合新市、善化及安定區的民生汙水排放，建設一座每日處理3萬公噸生活汙水的水資源回收中心，未來將與再生水廠協同運作，供應南科園區用水需求。同時，該系統的啟用將提升水環境品質，確保產業用水穩定，實現水資源循環再利用，為台南發展注入新動力。

水利局表示，該計畫涵蓋新市、善化、安定都市計畫區及台南園區特定區（不含科學園區部分），整體計畫分四期進行，總經費約86.6億元，管線全長約53公里，預計接管4萬7100戶，將全市用戶接管率提高6.48%。第一期（2025年至2030年）計畫經費29.8億元，建設17公里汙水管線及第一期水資源回收中心（每日處理1萬5000公噸），接管2750戶用戶，預計2030年前完成廠站建設，隨後推動善化、安定及南科特定區的後續管網與用戶接管工程。

市長黃偉哲上任後，台南市每年平均投入約15億元於汙水下水道系統建設，截至目前已投入約105億元，公共汙水下水道普及率由19.03%提升至29.02%，新增接管用戶約8.4萬戶，累計接管用戶達21.5萬戶，市民居住環境顯著改善。