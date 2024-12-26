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台南400再版熱蘭遮城日誌中譯本 推動台灣史研究

中央社／ 台南26日電

原始檔案保存於荷蘭海牙國家檔案館的「熱蘭遮城日誌」，全套中譯本已出版，2024年適逢荷蘭東印度公司抵台400年，台南市府今天宣布推出中譯本再版，推動台灣史研究。

「熱蘭遮城日誌」是記錄台灣荷治時期重要史料，全套4大冊中譯本2000年至2011年間完成出版，台南市政府文化局與國立台灣歷史博物館攜手，今天在國立成功大學勝利校區宣布推出中譯本再版。

文化局表示，「熱蘭遮城日誌」以古荷蘭文撰寫，中譯本首次面世仰賴荷蘭、日本及台灣等多國學者編輯，再由旅荷台灣史學者江樹生進行荷文日誌翻譯、註釋，是台灣最早、最具規模及系統性第一手史料，也是研究17世紀台灣史重要依據。

此書出版後，在中央研究院兼任研究員許雪姬、翁佳音建議協助下，將日記數位化，207萬字日記收錄在中研院台灣史研究所「台灣日記知識庫」；2017年起開放至2024年10月，瀏覽累計80萬5155次，且有439本博碩士論文曾引用。

台南市文化資產管理處指出，2024年推出「熱蘭遮城日誌」中譯本再版，年份具有重要歷史意義，400年前正是台灣成為荷蘭在東亞主要商貿據點時刻，也是台灣捲入世界貿易體系運作關鍵。

文資處表示，考量「熱蘭遮城日誌」中譯本4大冊開本設計過於厚重，此次調整為10小冊，以利於研究者及讀者攜帶閱讀。

台南 文化局 荷蘭

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