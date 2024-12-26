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新市污水下水道系統獲核定 提升南科園區周邊接管率

中央社／ 台南26日電

台南市府採促參及公辦方式加速推動污水下水道工程，內政部於19日核定新市污水下水道系統第一期實施計畫，成為台南第8處污水下水道系統，將可提高南科園區周邊接管率。

台南市政府水利局今天公布，新市污水下水道系統第一期實施計畫已於19日經內政部核定，正式啟動，繼安平、柳營、官田、安南BOT、虎尾寮、仁德及永康7處污水下水道系統後，成為台南第8處系統計畫。

水利局指出，新市污水下水道系統計畫範圍涵蓋新市、善化、安定都市計畫區及台南園區特定區（不包括科學園區部分），整體計畫分4期進行，預計自114年起展開，總建設期程24年，總經費約新台幣86.6億元，管線全長約53公里，預計接管4萬7100戶用戶，將全市用戶接管率提高6.48%。

水利局指出，第一期（114年至119年）計畫經費29.8億元，將建設17公里污水管線（主幹管及新市分區管網）、完成第一期水資源回收中心（每日處理1萬5000公噸），預計於119年前完成廠站建設，隨後推動善化、安定及南科特定區後續管網與用戶接管工程。

市長黃偉哲透過新聞稿表示，隨著南科園區周邊人口迅速增長，以及科技產業蓬勃發展，水資源需求日益增加，污水經高級處理後可作為再生水供應，不僅提升水資源利用效率，也能緩解水資源短缺問題。

黃偉哲指出，新市污水下水道系統整合新市、善化及安定區民生污水，並設置水資源回收中心，未來將與再生水廠協同運作，供應南科園區用水需求，有助提升水環境品質，確保產業用水穩定，實現水資源循環再利用，為台南發展注入新動力。

台南 水資源 污水

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