黃國昌質疑賴能柯為何不能？ 南市府駁斥勿再造謠抹黑

民眾黨主席柯文哲在台北市長涉及金華城等弊案遭北檢依貪汙治罪條例起訴，立委黃國昌指總統賴清德擔任台南市長期間，市內開發案容積獎勵從180%提高到400%，質疑賴能柯為什麼不能？

南市都發局今天下午駁斥，要民眾黨勿再勿再造謠抹黑。立委林俊憲也指黃扯台南、又扯賴清德，想幫京華城得天獨厚的840%護航。

南市都發局指出，南市都市計畫是從1999年起全面實施容積率管制，但原台南市部分地區現行容積率相較於六都明顯偏低，發展容易受限。

當時考量城市發展意象及容受力，因應縣市即將升格合併及現代化都市生活型態的改變，過去以傳統透天建築型態為主的南部房地產市場，也逐漸可接受大樓型態的產品，為促進多元風貌的建築型態，塑造都市景觀軸線，1999年10月訂定原市發展軸線兩側容積獎勵機制「臺南市都市發展軸線第一期地區土地使用分區管制要點部份專案通盤檢討案」，透過獎勵及回饋方式提升容積率，帶動市中心區公園道周邊發展。

同時也在同年12月「變更台南市中西區都市計畫（細部計畫）通盤檢討案」土地使用管制要點，新增「鼓勵大面積基地」開發的規定，面臨18公尺以上計畫道路住宅區，且申請開發面積大於1500平方公尺以上，經都市設計審議通過，在建蔽率不超過40％，並完成回饋事項，容積率得調整提升為400％。

但後來監察院糾正內政部全國容積獎勵浮濫，內政部於2014年訂定容積獎勵上限20%的全國性規定，市府隨即於同年8月公告前面獎勵已不適用，之後皆遵循中央訂定的法規辦理。

都發局說，有關相關政黨人士影射在賴總統擔任台南市長期間自行創制容積獎勵等事宜，經查與上述案件的時間點均未符合，以錯置的時間誤導視聽，顯為誤植或抹黑，南市府深表遺憾。

林俊憲也在表示，黃國昌在記者會扯到台南、又扯賴清德，想幫京華城得天獨厚的840%護航。

他說，黃國昌所提的「台南容積率從180%變成400%」，他早在9月就說明過，那是2009年通過的一項都市計畫通盤檢討案，範圍涵蓋海安路、永華路、林森路、夏林路等多條幹道兩側，總面積數十公頃。

林說，就算不是台南人，來過台南玩也多少知道，這些地方都是市區的精華地段，原本180%的容積率，只能蓋成透天，若不提高，根本沒人有意願更新，難以促進市區精華地帶持續發展。

林俊憲指黃國昌2個錯誤，除了該案獎勵辦法的通過時間，根本不是賴清德市長任內，另，數十公頃的計畫面積，只要符合要件都可以申請容積獎勵，這叫「通則」，跟京華城亂解讀法規、獨一無二的「特例」，有一樣嗎？