快訊

交往對象全毒死！日本78歲「黑寡婦」遭判死刑 今被發現獄中身亡

柯文哲羈押庭晚間6時30分上場 法界預測柯發言必先咬檢方1事

黃國昌質疑賴能柯為何不能？ 南市府駁斥勿再造謠抹黑

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
立委林俊憲在社群指黃國昌扯台南容積率的說法是亂扯一通。圖／擷取林俊憲社群畫面
立委林俊憲在社群指黃國昌扯台南容積率的說法是亂扯一通。圖／擷取林俊憲社群畫面

民眾黨主席柯文哲在台北市長涉及金華城等弊案遭北檢依貪汙治罪條例起訴，立委黃國昌指總統賴清德擔任台南市長期間，市內開發案容積獎勵從180%提高到400%，質疑賴能柯為什麼不能？

南市都發局今天下午駁斥，要民眾黨勿再勿再造謠抹黑。立委林俊憲也指黃扯台南、又扯賴清德，想幫京華城得天獨厚的840%護航。

南市都發局指出，南市都市計畫是從1999年起全面實施容積率管制，但原台南市部分地區現行容積率相較於六都明顯偏低，發展容易受限。

當時考量城市發展意象及容受力，因應縣市即將升格合併及現代化都市生活型態的改變，過去以傳統透天建築型態為主的南部房地產市場，也逐漸可接受大樓型態的產品，為促進多元風貌的建築型態，塑造都市景觀軸線，1999年10月訂定原市發展軸線兩側容積獎勵機制「臺南市都市發展軸線第一期地區土地使用分區管制要點部份專案通盤檢討案」，透過獎勵及回饋方式提升容積率，帶動市中心區公園道周邊發展。

同時也在同年12月「變更台南市中西區都市計畫（細部計畫）通盤檢討案」土地使用管制要點，新增「鼓勵大面積基地」開發的規定，面臨18公尺以上計畫道路住宅區，且申請開發面積大於1500平方公尺以上，經都市設計審議通過，在建蔽率不超過40％，並完成回饋事項，容積率得調整提升為400％。

但後來監察院糾正內政部全國容積獎勵浮濫，內政部於2014年訂定容積獎勵上限20%的全國性規定，市府隨即於同年8月公告前面獎勵已不適用，之後皆遵循中央訂定的法規辦理。

都發局說，有關相關政黨人士影射在賴總統擔任台南市長期間自行創制容積獎勵等事宜，經查與上述案件的時間點均未符合，以錯置的時間誤導視聽，顯為誤植或抹黑，南市府深表遺憾。

林俊憲也在表示，黃國昌在記者會扯到台南、又扯賴清德，想幫京華城得天獨厚的840%護航。

他說，黃國昌所提的「台南容積率從180%變成400%」，他早在9月就說明過，那是2009年通過的一項都市計畫通盤檢討案，範圍涵蓋海安路、永華路、林森路、夏林路等多條幹道兩側，總面積數十公頃。

林說，就算不是台南人，來過台南玩也多少知道，這些地方都是市區的精華地段，原本180%的容積率，只能蓋成透天，若不提高，根本沒人有意願更新，難以促進市區精華地帶持續發展。

林俊憲指黃國昌2個錯誤，除了該案獎勵辦法的通過時間，根本不是賴清德市長任內，另，數十公頃的計畫面積，只要符合要件都可以申請容積獎勵，這叫「通則」，跟京華城亂解讀法規、獨一無二的「特例」，有一樣嗎？

容積率 賴清德

延伸閱讀

綠能你不能？稱眾望基金會如同賴清德的新境界 周榆修：柯文哲該死？

加入小草北檢「救阿北」？ 黃國昌：非常正常

盼柯文哲凌晨交保 黃國昌：等救出主席一項項算清楚

指司法院掛羊頭賣狗肉 黃國昌：連3年編考察法國實則到捷克

相關新聞

黃國昌質疑賴能柯為何不能？ 南市府駁斥勿再造謠抹黑

民眾黨主席柯文哲在台北市長涉及金華城等弊案遭北檢依貪汙治罪條例起訴，立委黃國昌指總統賴清德擔任台南市長期間，市內開發案容...

八三么等超強卡司 南市南瀛草地音樂會粉絲提前「卡位」

2025台南耶誕跨年第2場演唱會「南瀛草地音樂會」，28日在新營南瀛綠都心公園舉行，這兩天正緊鑼密鼓進行舞台最後工程，今...

石化不景氣衝擊職安？六輕締造雙零災並朝AI管理推進

六輕與職安署今天邀集國內上百家石化業，召開安全伙伴計畫執行成果觀摩會，六輕在嚴密控管下，創造火災，氣體外洩「雙零災」佳績...

「自立宿舍」助破碎家庭青少年 台南陽光真愛急需募款百萬

台南市陽光真愛青少年關懷協會長期投入偏鄉學童課輔，以及協助破碎家庭青少年自立，原承辦政府的「自立宿舍」已有 12年，明年...

打造台南式溫暖 跨年入住好客民宿請吃「來一客」

台南市觀旅局為展示好客民宿的卓越成就與熱情，今在福爾摩沙遊艇酒店舉辦行銷宣傳會，並串聯已取得「好客民宿」標章的業者，推出...

中科虎尾園區今年地層下陷7公分 雲林縣府提出解方

雲林縣府今天召開地層下陷防治會報並公布水利署今年度監測資料，顯示雲林地層下陷面積226.4平方公里比去年減少21.3平方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。