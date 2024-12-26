八三么等超強卡司 南市南瀛草地音樂會粉絲提前「卡位」

2025台南耶誕跨年第2場演唱會「南瀛草地音樂會」，28日在新營南瀛綠都心公園舉行，這兩天正緊鑼密鼓進行舞台最後工程，今年卡司堅強，已有不少民眾準備搶佔前排最佳觀看偶像位置，市府新聞處表示，28日一早會針對不在現場的人進行佔位清場，因當天氣象預報有強烈冷氣團，市長黃偉哲提醒大家注意保暖。

這場卡司有金曲歌后張秀卿，還有創作男神高爾宣，爆發力女聲陳忻玥，最陽光的兩位千禧世代的音樂人王ADEN與PIZZALI，但更多粉絲是衝著搖滾天團八三么而來，八三夭也聽見粉絲們想見你的心聲，預告當天不會讓大家失望，6首大家喜愛的組曲帶來滿滿半小時精彩演出，更以想見你壓軸陪大家。

連日粉絲們紛紛詢問「幾時可以排隊進場」，也有遠從新竹來的男粉絲衝著八三么來，他認為早點卡位才稱得上是鐵粉。

主辦單位表示，由於活動當天強烈大陸冷氣團來襲，且因本周稍早有其他活動借用綠都心場地，加上前兩日台南下雨，舞台今日還在進行最後工程，為了安全、活動公平性，環境整潔等因素考量，籲請熱情粉絲不要太早來卡位，大家保持好體力，活動當天盡情享受市府為大家精心安排的演唱會。

主辦單位新聞處表示，28號草地音樂會當天演出藝人，有八三夭（搖滾天團）、高爾宣OSN（創作男神）、陳忻玥（爆發力女聲）、王ADEN（曾入圍金曲獎最佳新人獎）、PIZZALI（千禧世代的音樂人）、張秀卿（金曲歌后）、ELL&s（全新女團）、Sam Lin林中宣（樂壇才子）、JUD陳泳希、77Ke柯棨棋。

且10組高知名度藝人輪番開唱，精彩可期，當天主持人則由在《影后》中飾演SEGA老師一角的陳彥嘉，其中最為大家琅琅上口的台詞〈交出你的power〉，現場可以期待SEGA老師原音重現。

除此之外，人稱「餅總」的林岳平教練也將現身，帶大家重溫領臺灣隊奪下12強世界棒球賽冠軍那一刻的感動，也希望大家繼續支持本市在地球隊統一獅及臺灣棒球。