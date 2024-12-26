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石化不景氣衝擊職安？六輕締造雙零災並朝AI管理推進

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
六輕不但救災裝備完善，平時如戰時，經常實戰演練，創造「雙零災」佳績。圖／麥寮管理部提供
六輕不但救災裝備完善，平時如戰時，經常實戰演練，創造「雙零災」佳績。圖／麥寮管理部提供

六輕與職安署今天邀集國內上百家石化業，召開安全伙伴計畫執行成果觀摩會，六輕在嚴密控管下，創造火災，氣體外洩「雙零災」佳績，近年受石化業不景氣衝擊，是否造成工安維護緊縮，台塑總經理林善志說，不僅不減還強調職安投資無上限，將打造AI科技管理機制，推動電子圍籬及機器人清洗塔槽巡管工作，讓職安管理更優化。

勞動部職業安全衛生署與台塑企業今天在麥寮六輕攜手辦理安全伙伴計畫執行成果觀摩會，邀請國內石化業、各工業區管理局及勞檢機構參加，分享台塑在減災、製程安全管理的努力成果。

職安署與台塑106年簽署安全伙伴宣言，雙方約定結合防災資源，落實推行製程安全管理系統、承攬商管理制度及專業知識安全訓練，降低職災，並透過觀摩會分享經驗，提升國內職安量能。

今天觀摩會由職安副署長萬榮富與台塑企業總管理處總經理林善志主持。林善志表示，經多年努力，六輕今年重締造火災和管線洩露雙零災的佳績、尤其危險性流體管線洩漏由過去5年平均117件下降為今年0件，健康職場認證率也達達100%。

被問到近來石化業不景氣，是否緊縮職安的投資，「推動職安無上限！」林善志直言，台塑企業除建立KPI自我設定職安災害目標年年精進，即便已達到全零災，也仍會持續推行不輟，因職安防災和環保是企業最重要一環，更是利人利己的良策，不但不虧本還可節省許多成本，推行多年光省下的材料資源耗損及循環使用，為企業省下數百億元，「省本多利」對不景氣當今，更是企業一大助力，所以非但不能停減，甚至還要費更多心力去做。

「沒有最好只有更好！」林善志再強調，為達到全零災，未來朝智慧科技工安AI化管理前進，除建立電子圍籬監控人員進出，引進無火花、無人入槽清洗技術，甚至改由機器狗或機器人代為巡管危險性較高的塔槽和管線，從源頭消除危害。

職安副署長萬榮富等人對身為國內石化龍頭的台塑企業，對建構合作伙伴關係，共享防災資源，建立工安文化，起了帶頭作用，深表肯定與嘉許。

六輕不但救災裝備完善，平時如戰時，經常實戰演練，締造「雙零災」佳績。圖／麥寮管理部提供
六輕不但救災裝備完善，平時如戰時，經常實戰演練，締造「雙零災」佳績。圖／麥寮管理部提供
六輕今年締造火災與管線洩露「雙零災」佳績，今天成果發表會被問到不景氣是否衝擊職安，台塑總經理林善志（左）直言職安維護無上限。記者蔡維斌／攝影
六輕今年締造火災與管線洩露「雙零災」佳績，今天成果發表會被問到不景氣是否衝擊職安，台塑總經理林善志（左）直言職安維護無上限。記者蔡維斌／攝影
六輕不但救災裝備完善，平時除經常演練，更引進無人清洗技術，讓塔槽管線管理更安全，締造「雙零災」佳績。圖／麥寮管理部提供
六輕不但救災裝備完善，平時除經常演練，更引進無人清洗技術，讓塔槽管線管理更安全，締造「雙零災」佳績。圖／麥寮管理部提供
六輕不但救災裝備完善，平時除經常演練，更引進無人清洗技術，讓塔槽管線管理更安全，締造「雙零災」佳績。圖／麥寮管理部提供
六輕不但救災裝備完善，平時除經常演練，更引進無人清洗技術，讓塔槽管線管理更安全，締造「雙零災」佳績。圖／麥寮管理部提供
六輕今年締造火災與管線洩露「雙零災」佳績，職安署副署長萬榮富（右）也為台塑企業精實優化職安按讚。記者蔡維斌／攝影
六輕今年締造火災與管線洩露「雙零災」佳績，職安署副署長萬榮富（右）也為台塑企業精實優化職安按讚。記者蔡維斌／攝影
六輕今年締造火災與管線洩露「雙零災」佳績，今天成果發表會和國內各大石化業分享經驗。記者蔡維斌／攝影
六輕今年締造火災與管線洩露「雙零災」佳績，今天成果發表會和國內各大石化業分享經驗。記者蔡維斌／攝影
六輕今年締造火災與管線洩露「雙零災」佳績，今天成果發表會和國內各大石化業分享經驗。記者蔡維斌／攝影
六輕今年締造火災與管線洩露「雙零災」佳績，今天成果發表會和國內各大石化業分享經驗。記者蔡維斌／攝影

六輕 工安 無上限

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