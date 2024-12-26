台南陽光真愛年募近2百萬自辦「自立宿舍」助破碎家庭青少年

台南市陽光真愛青少年關懷協會長期投入偏鄉學童課輔，以及協助破碎家庭青少年自立，原承辦政府的「自立宿舍」已有 12年，明年元月起改為補助房租，協會創辦人現任總幹事、也是前口埤教會牧師娘許素芬決定自力承辦「自立宿舍」，讓16歲至18歲青少年身心健康成長後再回歸社會。

許素芬說，陽光真愛「自立宿舍」分為男宿和女宿，每次最多可安置4人，以1年為期，預估各需80萬元，總計1年需160萬元，因最近才接獲通知明年元月起計畫改變，因此急需向社會各界募款，希望在大家的協助下，讓青少年在回歸社會的最後一哩路能夠得到妥善的照顧。

台南市良人為食集團董事長林志宏表示，有感於偏鄉家庭，有長年缺乏經濟支援和關愛陪伴，得知陽光真愛青少年關懷協會為青少年的付出，非常感動，盼拋磚引玉，今天在安平區良人鍋煮店舉行公益捐贈儀式，由店經理沈君彥和店長葉旻叡代表集團捐贈10萬元支票由許素芬代表接受。

許素芬說，原本承辦的是市府社會局「兒童及少年結束家外安置後續追蹤輔導與自立生活服務」，採安置作法，但明年元月開始改為每月補助3千元房租，她認為16歲的孩子還不適合獨自居住，因此決定由陽光真愛開辦自己的宿舍，讓 16至18歲缺乏家庭支援、無家可歸的青少年能穩定生活直到成年。

另一個可以協助的方式，是請社會大眾或業者提供工作機會或經濟資源，幫助這些青少年。

台南市陽光真愛青少年關懷協會由新化區口埤教會前牧師娘許素芬創辦，今年已15周年，一開始是當時的新化區長鄭道立請她協助去帶回一位中輟的國中女生，和新化街役場古蹟餐坊老闆郭秋伶一起安置照顧該女生，發覺許多青少年來自破碎家庭，父母親也無法照顧，有的是無家可歸，有的是一再逃家逃學。

許素芬決定創辦協會，一開始在口埤教會開辦課後關懷據點，如今擴大到新化、左鎮、玉井，明年4月再增加善化據點， 這些據點提供免費晚餐和課業輔導，讓弱勢孩子在完成課業後不會挨餓。「自立宿舍」是延長照顧高關懷的孩子到18歲成年。

協會一路走來曾搬過8次家，在新化區前區長鄭道立協助租屋，賴清德總統擔任台南市長時更是大貴人，由市府勞工局「做工行善團」協助修繕房子，為協會省下近300萬元的修理費，才有6年安定處所，現在已透過社會協助購置辦公廳舍。12月28日下午4點將舉辦成立15周年年終圍爐感恩餐會與成果發表會。