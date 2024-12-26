防治地層下陷 中科虎尾園區要求新建廠房土方須外運

中科指出，配合區域地層下陷防治政策，虎尾園區原環評要求土方平衡，考量後續新建廠房，須配合挖設地下室，土方將須外運，著手準備環差作業，明年將送環境部審查，以利園區開發配合管制政策。

中科虎尾園區建置20年，目前有10多家廠商進駐營運，根據統計，每天用水量為2000公噸。

中科管理局副局長施文芳今天接受中央社記者電訪時說，虎尾園區依環評不抽用地下水，而且輔導每家公司要善加利用水資源；另外，早期環評時要求土方平衡及設置滯洪池，中科均確實執行，同時配合防治地層下陷政策，中科審查新建廠房時也嚴格管控，要求設置地下室，以管控減少荷重。

施文芳以近期新建物興建來講，為管控荷重，有要求公司挖地下室，所挖出土方先暫置他處，也就是說新增建築物重量盡量以所挖出土方抵消，以便讓此區域重量維持原狀。

中科考量到虎尾園區未來陸續新建廠房，屆時會有更多土方，顧及區域負重平衡，計畫明年將送環差進環境部環評大會，讓多出來土方可外運到其他適當場域，讓園區內重量維持現狀。

此外，虎尾園區內建置滯洪池，公園、綠地地勢特意較路面低，達到續留雨水，補充地下水，每年請工研院等機構專家學者協助辦理節水輔導與成效追蹤，以輔導園區廠商提高用水回收率，讓水資源做最有效利用。